La saturación de la red eléctrica en Zamora cercena proyectos de biocombustible y queserías

Proyectos de asentamiento de nuevas empresas o ampliación de algunas ya existentes se han visto cercenados en la provincia por la falta de capacidad de la red eléctrica. El problema no es nuevo y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a algunas de las grandes energéticas del país, lo lleva denunciando desde hace tiempo. De hecho, la saturación de las grandes líneas del transporte eléctrico es un problema extendido no solo por toda la provincia de Zamora, sino también generalizado en toda Castilla y León y otros puntos de España.

Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, respondiendo a esa necesidad de mayor capacidad de la red, anunció una propuesta de planificación eléctrica de aquí al año 2030. Por lo que se refiere a la provincia de Zamora, la actuación de mayor calado es la que permitirá asegurar el suministro ante la demanda eléctrica en la comarca de Benavente y Los Valles. Para ello, se contempla una nueva subestación en Barcial del Barco de 220 kilovoltios, dentro de la línea que va desde Sanabria hasta la localidad vallisoletana de La Mudarra. Esa subestación permitirá mejorar la fiabilidad y la seguridad y asegurar el suministro de toda la demanda energética en la zona.

Parque eólico en Marquiz. | J. S.

En lo referente a la provincia de Zamora, también está prevista una reactancia en Tábara, en la línea eléctrica de alta tensión, aprovechando el suministro energético que se hace desde allí al AVE. Esa infraestructura permite un mejor control de la tensión para evitar sobretensiones en la red de transporte energético que puedan desencadenar en apagones como el que se vivió en toda España el pasado 28 de abril.

Sin embargo, esas inversiones no son suficientes, a juicio de los operadores de las grandes redes eléctricas. El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, puso recientemente el ejemplo de una industria que no había podido crecer por ese mismo problema. Lo hizo durante el Foro España 360 de Prensa Ibérica en el que se debaten las necesidades de las regiones. En él Calvo aludió al caso real el de una quesería que quería crecer en la provincia y pidió para ello medio megavatio más, sin que pudieran atender esa petición.

Avances en Zamora

Calvo detalló además que, como esa, hay peticiones denegadas en España que suman 15.000 millones de euros paralizados pendientes de tensión eléctrica que se traducirían en "empleo y población, es decir, en meter sangre para que estemos vivos". En la provincia de Zamora, al menos, los proyectos de las dos nuevas infraestructuras industriales, el polígono Zona Norte de Monfarracinos y el Puerta del Noroeste de Benavente, ya cuentan con informe positivo y actualmente Iberdrola está en el proceso de firma de los convenios de electrificación, que incluyen aspectos como hitos de pago, plazos y construcción, según han informado fuentes de la compañía hidroeléctrica.

Del mismo modo, aunque no ha podido precisar más detalles por la confidencialidad con el cliente, Iberdrola ha reconocido que se han denegado en Zamora varios proyectos de biocombustibles por falta de capacidad en la red". En cuanto a otros expedientes, este diario ha podido saber que se han denegado varios proyectos relacionados con biocombustibles por falta de capacidad en la red. "La generación lleva saturada al menos dos años en toda Castilla y León, lo que ha limitado la incorporación de nuevos proyectos renovables" en la comunidad, ha admitido la hidroeléctica, que ha agregado que esa situación refleja la "necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica para dar respuesta a la creciente demanda de conexión".

En la actualidad, el Plan de Transporte de Electricidad se encuentra en fase de alegaciones y si se mantiene la ampliación del nudo Benavente/Barcial del Barco se podrá desbloquear la necesidad de demanda en esa zona. El plazo para presentar alegaciones a esa planificación finaliza el 16 de diciembre. Desde el sector energético ahondan en la necesidad de que la planificación no sea cerrada y se puedan incluir nuevas infraestructuras en función de la demanda, para que sea más flexible el plan y no haya que esperar al siguiente, hasta el año 2030, para acometer nuevas inversiones que permitan ajustar la red a la demanda. En la actualidad, la capacidad de la red que está ocupada en Zamora es del 82%.