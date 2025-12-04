Reconocimiento a toda una vida "dedicada a atender al ciudadano"

El delegado territorial, Fernando Prada, ha hecho entrega de las distinciones a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en Zamora por sus años de servicio.-El acto ha tenido lugar en el Teatro Elvira Fernández de la capital.

Homenaje que se traduce en la entrega de distinciones en calidad de bronce por sus 15 años de servicio, en calidad de plata por 25 años y en calidad de oro por 35 años de servicio, así como también por su acceso a la edad de jubilación. "Es un acto muy emotivo que reconoce este trabajo de tanto tiempo, de más de tres décadas, incluso de toda una vida dedicada a atender al ciudadano y al servicio público", pronunció Prada.

En total han sido 221 empleados públicos los que han recibido esta condecoración y, en concreto, los que la han recibido por 15 años han sido 31 empleados públicos; por 25 años, 32 servidores públicos; y por 35 años, 65 personas. Mientras que las que cumplen esa edad de jubilación son 93 personas. En total, 221 servidores públicos, de los cuales un 63% corresponden a mujeres y un 37% son hombres.

"Esto muestra también el cambio sustancial que se produce en la Administración Pública de la Junta de Castilla y León en todos sus ámbitos. La mujer está presente en todos los sectores productivos", declaró el delegado territorial.

Homenaje a muchos años de trabajo en los que la administración ha cambiado muchísimo. "Muchas de las personas que hoy nos van a acompañar han trabajado con los calcos antiguos, con máquinas de escribir manual, han conocido los primeros ordenadores y hoy en día ya estamos en esa época digital en la cual la inteligencia artificial abre una nueva etapa", destacó Prada.

Acto en el que también se quiso hacer un recordatorio de lo que sucedía en Zamora hace 35 años. Por ejemplo, la inauguración de la estación de autobuses "que está llamada en los próximos años a cambiar sustancialmente", o cuando hace 25 años, se cambiaban las matrículas de los vehículos, olvidando el ZA y pasando a un simbolismo numérico, "pero que no hace olvidarnos a ninguno de la importancia que es nuestra provincia y nuestro territorio", apuntó el delegado de la Junta.

También, rememoró que hace 15 años se olvidaba lo que era el Portillo de la Traición y pasaba a denominarse Portillo de la Lealtad, "haciendo hincapié en esa lealtad que tienen todos los servidores públicos con ese servicio al ciudadano".

Plantillas que se han ido consolidando "para conseguir una administración ágil, eficaz y dedicada al servicio al ciudadano", pronunció. En este sentido, avanzó que se está cerrando la oferta de empleo público de 2025 con una posible oferta de 4.384 plazas, subrayando la consolidación después de estos cuatro años de legislatura de 21.627 plazas en diferentes categorías, en diferentes procesos, tanto de entrada como de estabilización o consolidación.

Por último, agradeció a los 8.328 trabajadores, servidores públicos en diferentes sectores de esta Administración en la provincia "su trabajo y su dedicación al servicio público al ciudadano en sectores tan importantes como es la educación, la sanidad o en los servicios públicos, en los cuales está un 89% del total".