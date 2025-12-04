Propuesta para engalanar las rotondas de Zamora con esculturas de Baltasar Lobo

La formación UPL ha registrado hoy en el Ayuntamiento de Zamora una solicitud oficial para incorporar arte monumental en el espacio urbano. En concreto, esculturas inspiradas en el reconocido artista zamorano en las nuevas rotondas, y una estatua de Doña Urraca en la entrada de la ciudad, convertida en símbolo de identidad e historia.

UPL ha alegado que "pese a que Baltasar Lobo goza de un merecido reconocimiento, su legado museístico sigue limitado por la manifestada escasa extensión del actual museo, lo que impide que su obra tenga la visibilidad que merece y dificulta su disfrute diario por parte de vecinos y visitantes".

Por ello, apuestas por esta iniciativa. "Un artista universal no puede quedar condenado a un espacio reducido cuando puede exhibir su obra al aire libre, accesible para todos", añaden.

La idea es que en las rotondas recientemente construidas, especialmente aquellas situadas en vías de expansión o acceso urbano, alberguen esculturas, relieves o réplicas inspiradas en Lobo, de forma que su obra forme parte del paisaje urbano y cultural de la ciudad de Zamora. Con ello, se busca dar al artista el protagonismo que merece y permitir contemplar su obra en el día a día.

Además, desde UPL proponen la instalación de una estatua dedicada a Doña Urraca Fernández, infanta del Reino de León, depositaria del infantazgo de Zamora y figura clave de su historia, como reconocimiento a su legado histórico y como reivindicación del papel femenino en nuestra memoria colectiva.

La ubicación que sugieren es la rotonda de acceso por el puente del Peromato y La Gobierna, punto de entrada a la ciudad, que permitiría que quienes lleguen a Zamora se encuentren con un símbolo visible de identidad, historia y pertenencia.

Para hacerlo realidad, UPL urge al Ayuntamiento de Zamora a que traslade esta propuesta a las Concejalías de Cultura, Urbanismo y Patrimonio, y que el proyecto sea incluido cuanto antes en la planificación municipal. El partido considera que la actual coyuntura urbana, con nuevas rotondas y expansión representa "una oportunidad irrepetible para embellecer la ciudad, recuperar su patrimonio y dar más visibilidad a su historia y cultura".

Además, demanda al equipo de gobierno un compromiso público para evaluar su viabilidad técnica, definir un calendario de ejecución e impulsar la participación de asociaciones culturales, artistas locales y ciudadanía, para que el proyecto nazca con consenso y compromiso social.

"Baltasar Lobo no puede seguir relegado a un espacio reducido y Doña Urraca merece un lugar de honor en la entrada de su ciudad. Zamora tiene hoy la oportunidad de mostrarse con orgullo ante sus ciudadanos y visitantes", declara el portavoz de la formación, Manuel Herrero.