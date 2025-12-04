Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zamora dotará al eje peatonal entre La Marina y la Catedral, la principal zona de paseo de ocio de la ciudad, de fuentes con grifo doble, para personas y perros, con el fin de atender la demanda que en este sentido han expresado los ciudadanos. Seguramente sean cinco las fuentes que se distribuyan en este espacio que recorre Santa Clara y las rúas.

Es lo que ha dicho el concejal de Obras del Ayuntamiento, Pablo Novo, en la presentación de lo que ha definido como el mayor contrato de mobiliario urbano de los últimos tiempos, valorado en 72.000 euros y en fase de contratación.

Una compra que enmarcó en las "políticas municipales de mejora continuada en parques, jardines y creación de nuevas zonas de esparcimiento con este tipo de infraestructura". El Ayuntamiento, dijo, tiene un importante stock de elementos porque se han aprovechado todos los que estaban colocados en las travesías, retirados por las obras de modernización. Los trabajadores de parques y jardines han almacenado convenientemente todos estos elementos para su posterior reutilización y que se unen a los que había adquirido ya el Ayuntamiento y los que estaban estropeados, pero se han reparado.

"Es la primera gran adquisición que se realiza sin ningún tipo de elemento de madera", ya que se ha optado por materiales plásticos (polímero y polietileno), más resistente, duradero, de más fácil mantenimiento y más resistentes a actos vandálicos.

Se van a comprar 48 bancos, 24 de polímero reciclado y 24 de polietileno de colores, diez mesas de polímero reciclado (solo hay instaladas similares en la zona de Pericuto en San Isidro), 23 papeleras del mismo material y 20 fuentes dobles (con grifo para personas y vaso para mascotas) de agua potable, que se ubicarán en el mencionado eje de La Marina a la Catedral y en diez parques infantiles que carecen de surtidor.

También se van a comprar diez jardineras personalizadas con el escudo de la ciudad y el rosetón de San Juan. El objetivo es renovar el parque de mobiliario urbano y aumentar los espacios ajardinados donde la gente pueda estar.

Pérgolas

Además en los parques infantiles se van a instalar pérgolas de madera. Hay un proyecto en ejecución, en nuevo parque de La Alberca que lleva pérgola, al igual que el de la Cantera del Raposo y de aquí en adelante todos los proyectos de este tipo que se hagan.

En los próximos días saldrán a licitación el parque infantil de la calle José Regojo (proyecto que nace a raíz de los talleres participativos "Soñando parques") y la renovación completa de los parterres de Peña Trevinca, las zonas de tierra y césped que jalonan el barrio.

La obra de la Josa, "está avanzando a muy buen ritmo. Ya contamos con iluminación instalada en toda la superficie, están plantando todo el arbolado, la red de riego instalada, estamos procediendo también al margen de proyecto con la concesionaria con la limpieza de grafitis en este entorno para sanearlo y se están colocando los vallados de perimetración de las zonas de suelta de perros y de huertos comunitarios.

Novo informó de un proyecto de 11.000 euros para la obra de mejora del drenaje superficial entre las calles Libertad y Granados, un punto en el barrio de Pantoja que afectaba a varias comunidades de vecinos.