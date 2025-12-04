Operación especial de Tráfico: carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor afluencia

La Dirección General de Tráfico arranca a partir del viernes 5 de diciembre a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, en el que se prevén más de 47.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia de Zamora.

Tres días de descanso y ocio, en los muchos ciudadanos aprovecharán para realizar viajes por carretera y, en Castilla y León, se producirán en su conjunto 628.000 desplazamientos de largo recorrido, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña.

Por ello, el dispositivo especial establece medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad tanto de sus medios humanos como de sus medios técnicos. Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Horas más conflictivas

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán tanto la tarde del viernes 5, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, como en la mañana del sábado 6, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Este día, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

El domingo 7 de diciembre se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Ya el lunes 8, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, para con posterioridad ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Con el objetivo de poder planificar el viaje por la ruta más segura y evitar imprevistos, la DGT recomienda, como siempre, informarse del estado de las carreteras.