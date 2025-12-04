Una mujer de 63 años herida en un atropello en Zamora
Los hechos se han producido a primera hora de la tarde
Vanessa Remesal
Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, se ha notificado a las 15:23 horas, el atropello de un turismo a una mujer de 63 años en la calle Santa Elena, en las cercanías de la Plaza de Toros de Zamora.
Hasta allí se han desplazado con celeridad los servicios de emergencias y la Policía Local de Zamora, dónde han solicitado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la mujer herida, tras comprobar su estado.
Por el momento, se desconocen las causas que de este atropello.
