Mañueco anuncia la ampliación del polígono de Monfarracinos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado esta tarde junto al alcalde del municipio de Monfarracinos, Manuel Martín Pérez, una inversión de tres mil millones de euros para la ampliación del polígono industrial.

Además, se instalarán seis nuevas empresas que supondrán la creación de más de 300 puestos de trabajo en la comarca.

Durante la firma del convenio con el Ayuntamiento de Monfarracinos, se ha acordado la ampliación de 45 hectáreas más del polígono, pasando de las 95 actuales a 140 hectáreas.

(Pendiente de ampliación)