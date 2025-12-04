La Junta destina 800.000 euros más a la remodelación del Mercado de Abastos

El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva subvención, por importe de 800.000 euros, destinada a financiar el proyecto de remodelación y modernización del Mercado de Abastos de Zamora y su entorno. Esta aportación, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, se suma a la subvención de 800.000 euros concedida el pasado ejercicio, lo que eleva la aportación de la Junta de Castilla y León para este proyecto a 1.600.000 euros.

La subvención, dirigida al Ayuntamiento de Zamora como titular del edificio y entidad promotora de proyecto, se enmarca en las políticas de reactivación del comercio de proximidad promovidas por la Junta y recogidas en la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León. El objetivo es contribuir al desarrollo de actuaciones que permitan fortalecer la actividad comercial y recuperar el papel de dinamización del entorno que históricamente han desempeñado estos espacios comerciales tradicionales, auténticos referentes de los productos frescos de calidad y cercanía.

El proyecto de remodelación del mercado de Zamora, que comenzó a ejecutarse el pasado año con un coste estimado de 5 millones de euros, permitirá, además, poner en valor su potencial desde el punto vista arquitectónico, ya que se trata de un edificio singular y protegido, obra de Segundo Viloria, con más de 120 años de historia y ubicado en el casco histórico de la ciudad.

En este contexto, la actuación en el mercado y su entorno se contempla como un elemento dinamizador del comercio tradicional, pero, también, del Casco Histórico, modernizando las instalaciones y dotándolas de una oferta comercial y de servicios complementarios de calidad, tanto para residentes como para visitantes, a fin de recuperar su condición de referente comercial y social de la ciudad.

El proyecto, destinado a resolver las carencias y los problemas de acceso que presenta la instalación, contempla una actuación integral de remodelación interior, mejorando las diversas instalaciones, los acabados y la envolvente del edificio, incluyendo actuaciones de eficiencia energética, accesibilidad, y remodelación del entorno para evitar conflictos entre el tráfico rodado y peatonal.