El holding, una fórmula interesante para la fiscalidad de las empresas de Zamora

La estructuras tipo holding, en las que una empresa matriz sea la que participe de empresas que cuelgan sobre ella, para aprovechar las ventajas fiscales que ofrece la ley del impuesto sobre sociedades pueden ser muy interesantes para las empresas de Zamora.

Así lo dijo Raúl Zurrón Cifuentes, economista y auditor de cuentas de Admira consultores que participó, junto con su colega Enrique Martín García, de Asesoría Castilla en el transcurso del desayuno empresarial organizado por Caja Rural de Zamora para mejorar la planificación fiscal.

Mesa de ponentes. / Alba Prieto / LZA

El director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, enmarcó este tipo de encuentros dentro de la colaboración de la entidad con el Colegio de Economistas y después del éxito que tuvo una primera jornada centrada en el sistema de facturación Verifactu, cuya implantación iba a ser inminente aunque el último Consejo de Ministros aplazó su entrada en vigor al año que viene.

"Hay que seguir profundizando, hay que seguir asesorando, hay evidentemente una inquietud por parte del empresariado, de los autónomos, de los hosteleros, de los comerciantes y nosotros, desde la Caja y la Fundación vamos a prestar un servicio a nuestros clientes y al tejido productivo, a los empresarios de Zamora", señaló Prieto.

Zurrón cree que la tipo holding "es una estructura que puede encajar muy bien dentro de nuestras empresas zamoranas y, bueno, creemos que es algo interesante para ellos. Es muy importante planificarlo bien, atender a la casuística particular de cada caso, porque la ley es complicada y hay que intentar adaptarla a las circunstancias particulares.

"Las sociedades pagan el impuesto sobre sociedades sobre el beneficio que generan, entre un 23-25% en función de la tipología de empresas. Si ese dividendo, a su vez, se lo subimos al socio, que no es una persona física, sino que es una sociedad, para evitar esa doble imposición, la ley lo que nos ofrece es una reducción del 95% de la base disponible", dijo el economista.

El holding lo pueden aplicar empresas de todos los tamaños, tipos y organización. "Lo importante es que sean sociedades que sean activas en su política de dividendos, es decir, una sociedad que no los vaya a repartir o que no tenga esa política seguramente no tenga mucho encaje preparar toda esta estructura porque no hay motivación. O una sociedad que no sea susceptible de ser vendida en el futuro y generar una posible ganancia patrimonial, pues quizás tampoco tenga sentido".

Empresarios asistentes a la charla. / Alba Prieto / LZA

"Esto no es genérico, es decir, no le vale a todo el mundo la misma receta. Yo creo que es muy importante que las empresas se asesoren, que se analice y se planifique su situación desde un punto de vista fiscal, societario, su estructura, y a partir de ahí tomar decisiones", indicó.

Aplazamiento de Verifactu: "Es una patada al balón para adelante"

Con respecto a aplazamiento del nuevo sistema de facturación Verifactu recordó que "hace poco menos de dos meses estábamos en una jornada también organizada por Caja Rural hablando de un tema de tan actualidad, que la verdad que fue una maravilla la jornada, que hubo muchísima presencia, y bueno, y ayer nos desayunábamos con un decreto ley que de alguna manera prorrogaba todo esto. Puede parecer una buena noticia desde el punto de vista de las empresas, porque parece que nos aplazan todo, pero yo creo que solo es una patada del balón para adelante, dentro de un año estaremos igual, o parecido, y yo creo que desde las corporaciones y nosotros como economistas estamos un poco poniendo de manifiesto que no se puede legislar de esta manera".

"Los despachos hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimos esfuerzos en educar, en formar, en comunicar a la gente, y bueno, creo que nos ha pillado de sorpresa la prorroga. La inseguridad jurídica es manifiesta, y yo creo que la peor imagen que podemos trasladar como país es la incertidumbre. La economía y el dinero, como todos sabemos, necesita de tranquilidad, de sosiego, y estas noticias lo que hacen es generar mucha inseguridad, muchas suspicacias. Al final mucha gente lo que hace es desilusionarse y apartarse del camino, y eso en nuestra economía, como en la economía zamorana, es una lacra que haya empresas que se vayan retirando por este tipo de trabas".