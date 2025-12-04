Fallece el artista zamorano José Luis Coomonte a los 93 años

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad. El artista benaventano deja una huella imborrable a lo largo y ancho del territorio zamorano, donde es habitual ver sus obras como parte de la ornamentación urbana. Muestra de la calidad de sus obras es Premio Castilla y León de las Artes que recibió en 2020 como un homenaje en vida a su larguísima y próspera carrera profesional. Aún después de recibir este galardón, una de sus obras fue protagonista de una última pincelada en las calles de Zamora, con una escultura colocada en el Puente de los Poetas.

Hijo de un ebanista, se inició en el mundo artístico desde muy joven, trasladándose durante su juventud a Madrid para seguir con su formación en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí, entre 1950 y 1954, coincidió con otros grandes del arte contemporáneo, como Antonio López u Otero Besteiro. La lista de sus obras es infinita, vinculada a tantos temas y entidades como la práctica totalidad de las que existen en Zamora. Suyo es uno de los emblemas de la capital, como 'La Farola' que sobresale en la Plaza de la Marina, pero también se puede apreciar su arte en el Banco de España, el edificio de usos múltiples de la Junta de Castilla y León o el Museo de Zamora.

Arte sacro

A lo largo de su vida, la relación de José Luis Coomonte con la Semana Santa de Zamora también fue notoria. Gracias a sus aportaciones a uno de los momentos más especiales de Zamora cada año, en especial en lo referente al desfile de Tercera Caída, recibió en 2016 el Barandales de Honor. Este solo fue uno de los más especiales galardones de una lista que es casi interminable y que tuvo su primera muesca importante en la II Bienal de Arte Sacro, celebrada en 1960 en Salzburgo. En las siguientes décadas, también fue reconocido con el Premio Zamorano del Año (2006), Premio de Escultura Ciudad de Valladolid... incluso con una calle en su Benavente natal.