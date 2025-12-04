La exposición "Un mundo diverso" en Peromato muestra la creatividad de alumnos de Zamora sobre la discapacidad

Más de 130 dibujos de alumnos de 5º y 6º de Primaria conforman la exposición "Un mundo diverso" que puede visitarse estos días en el centro sociocultural Peromato, con motivo de la Semana Internacional de la Diversidad Funcional.

Se trata de una muestra que recoge las propuestas de todos los participantes de un concurso que se abrió a toda la comunidad educativa para que se trabajara en clase el tema de la discapacidad. Así lo hicieron los alumnos de entre diez y doce años de los centros zamoranos Obispo Nieto, La Hispanidad, Miguel de Cervantes, Fundación Trilema, Divina Providencia y Medalla Milagrosa.

El concejal David Gago fue el encargado de entregar los premios a los pequeños artistas. | ALBA PRIETO

El objetivo de esta propuesta se centraba en buscar y fomentar entre estos estudiantes la reflexión y la creatividad en torno a esta realidad social de muchas personas con las que conviven cada día, para favorecer la empatía, el respeto y la inclusión a través de la expresión artística.

Exponer, todo un premio para los participantes

Desde Peromato, Claudia Serrano señalaba antes de la entrega de premios —realizada por el concejal del Ayuntamiento de Zamora David Gago— que el centro se había ofrecido a ser la sede de esta exposición a petición de la Fundación Intras y que ya solo que los participantes vean sus dibujos colgados en las paredes "es ya todo un premio".

Zamora. Centro Peromato Inauguración de la exposición "Un mundo diverso", creada por alumnos de Primaria sobre diversidad funcional / Alba Prieto / LZA

Aun así, el jurado tuvo que deliberar ampliamente para conceder los tres premios del concurso, una labor ardua, a tenor de la cantidad de participantes y el alto nivel de las propuestas, no solo en el aspecto creativo, sino también en el mensaje que se lanza en cada uno de los dibujos.

Zamora. Centro Peromato Inauguración de la exposición "Un mundo diverso", creada por alumnos de Primaria sobre diversidad funcional / Alba Prieto / LZA

El primer premio fue para Rodrigo Alvaredo Prieto, alumno de 6º de Primaria del colegio Obispo Nieto.

El segundo galardón recayó en una estudiante del colegio Divina Providencia, Carolina Blanco Diego, que cursa 5º de Primaria.

Zamora. Centro Peromato Inauguración de la exposición "Un mundo diverso", creada por alumnos de Primaria sobre diversidad funcional / Alba Prieto / LZA

Completó la terna de premiados María Amorea González, alumna de 6º de Primaria del colegio Miguel de Cervantes.

Horario de la exposición

La exposición "Un mundo diverso" podrá visitarse hasta este viernes, 5 de diciembre, en el centro sociocultural Peromato (calle Puentica, 10), en horario de 9.00 a 20.00 horas.