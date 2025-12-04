Cuatro denuncias por violencia de género en tan solo tres días en Zamora

El mes de diciembre ha comenzado en Zamora con malos datos en cuanto a la violencia de género con cuatro nuevas mujeres que han sido incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Cifras preocupantes que destacó el Subdelegado del Gobierno en la provincia, Ángel Blanco.

Cuatro denuncias, de las cuales tres han sido realizadas directamente por las víctimas y una por la acción policial "con la colaboración de testigos que vieron a un chico pegar a una chica". Además, Blanco ha detallado que se ha producido un quebrantamiento de condena, lo que significa que un condenado ha incumplido una orden de alejamiento o comunicación, una medida cautelar o una condena impuesta por un juez. Además, uno de los agresores es "persistente", al reincidir en actos de violencia machista. Sucesos, todos ellos que se han producido en los tres primeros días del mes de diciembre. "No podemos olvidar que las fiestas navideñas son un periodo de alto riesgo", comentó Blanco.

Declaraciones pronunciadas tras el minuto de silencio frente a la Subdelegación del Gobierno para condenar rotundamente el asesinato por violencia de género de una mujer de 29 años en Alicante.

Con este feminicidio, las mujeres asesinadas por violencia machista ascienden a 42 en lo que llevamos de año y a 1.337 desde el 2003, fecha en la que se empiezan a contabilizar este tipo de asesinatos. Cifras que pueden aumentar si se confirma que la mujer de 39 años asesinada en Torrijos, Toledo, es por violencia de género. De los 42 agresores con víctimas mortales, solo 10 tenían denuncias previas. De ellos, 26 eran parejas de las víctimas y 16 exparejas o en trámite de separación.