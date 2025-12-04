Una colisión por alcance entre dos vehículos deja a una mujer herida

La Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora ha informado, a última hora de la tarde, de una colisión por alcance entre dos turismos, en la ZA-20, carretera de circunvalación de la ciduad entre el Polígono de la Hiniesta y el puente de los Tres Árboles.

Desde Sacyl se ha movilizado una ambulancia hasta el lugar, dónde era necesaria la asistencia sanitaria para una mujer de 57 años que ha resultado herida.