El cierre al tráfico bajo el Arco de Doña Urraca ¿provisional o permanente?

Residentes y propietarios de comercios de la zona, especialmente de la calle Costanilla, han trasladado sus inquietudes sobre el corte de tráfico bajo el Arco de Doña Urraca, una medida adoptada inicialmente de forma provisional.

Preocupación que ha trasladado el portavoz del grupo municipal Zamora Sí, Eloy Tomé, en la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana celebrada en el Ayuntamiento de Zamora.

Tomé ha requerido al Equipo de Gobierno explicaciones sobre si este cierre es realmente provisional y si el paso se reabriría una vez finalizadas las obras, o si la intención del equipo de gobierno es, por el contrario, cerrarlo de forma permanente. "La respuesta, tras varios argumentos fundamentados en la protección del patrimonio y la seguridad del entorno, fue clara: el cierre es provisional a día de hoy, pero con vocación de permanencia", expone el portavoz de Zamora Sí.

Cuestión que para el grupo supone una forma de proceder fallida en cuanto a participación ciudadana. "Con esa respuesta, queda claro que el equipo de gobierno tiene la intención de que el cierre al tráfico bajo el Arco de Doña Urraca sea permanente y han tomado posición sin escuchar a los residentes ni a los negocios, sin audiencia pública y sin valorar el impacto real en el día a día de los afectados. El paso se cortó por obras con carácter provisional y todo apunta a que ya lo dan por cerrado para siempre", valora Tomé.

No obstante, está prevista una reunión entre concejales de gobierno con vecinos y empresarios afectados, muchos de los cuales han trasladado que el recorrido alternativo por Cuesta de San Martín hacia calle las Damas, rodeo o trasera del Palacio Provincial, Santa María la Nueva o calle Barandales, giro por Corral Pintado, giro calle La Reina, rodeo Plaza de la Leña, etc, además de "alargar notablemente los desplazamientos, es igual de estrecho en algún tramo, más incómodo y potencialmente más peligroso porque obliga a callejear por vías angostas pasando por dos colegios que acumulan padres y estudiantes, con peores condiciones de visibilidad, se genera un efecto ratonera que no mejora la seguridad; de hecho, a su juicio, la empeora".

"Resulta contradictorio justificar el cierre total por motivos de seguridad cuando la alternativa diseñada también genera riesgos que supuestamente se quieren evitar", añade Tomé.

Algunos residentes de la zona también han mostrado su preocupación por el acceso de los servicios de emergencias, ya que el Arco de Doña Urraca es la vía más directa hacia la Plaza Mayor y las zonas adyacentes.

"Las decisiones de este calado no pueden imponerse sin diálogo ni planificación, y menos cuando afectan a residentes, comercios, personas mayores y servicios esenciales", opina el concejal de Zamora Sí.

En este sentido, propone colocar un pivote retráctil o sistema automatizado, similar a los que funcionan en cascos históricos de ciudades como Toledo, ya que este tipo de instalación permitiría proteger el patrimonio al limitar el tráfico de paso, garantizaría acceso a residentes, emergencias y vehículos autorizados que usarían un dispositivo o mando a distancia para acceder y "reduciríamos el tráfico superfluo que busca aparcamiento en la trasera del Ayuntamiento", alega.

"Es una solución razonable, funcional y contrastada. Aquí no hace falta inventar nada nuevo, basta con copiar lo que ya funciona y aplicarlo con sentido común", reitera.

Por todo ello, desde Zamora Sí anuncian que seguirá insistiendo en que se busque una solución "equilibrada, participativa y técnicamente sólida que no convierta la protección del Arco en un problema para quienes viven y trabajan en la zona, sino en una oportunidad para compatibilizar conservación y movilidad".