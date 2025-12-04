Los beneficios de la musicoterapia para los que cuidan

La musicoterapia es una valiosa herramienta para gestionar emociones y favorecer el equilibrio personal. Así ha quedado demostrado en el primer taller impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora sobre esta disciplina terapéutica.

La actividad se ha dirigido al voluntariado de la entidad con el objetivo de fortalecer el autocuidado y el bienestar emocional de quienes acompañan a pacientes y familias.

El taller ha estado coordinado por Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, y la sesión ha estado guiada por Rebeca Moledo, musicóloga y musicoterapeuta de la Asociación de Cuidados Paliativos de Castilla y León (ACPD) en Zamora, "cuya cercanía y sensibilidad han permitido crear un espacio seguro y de confianza para la exploración emocional a través de la música", exponen desde la asociación.

Durante el taller, los participantes han podido reflexionar sobre la importancia del autocuidado, especialmente en labores de acompañamiento emocional, así como compartir experiencias y emociones con el grupo, reforzando los lazos y el apoyo mutuo.

Taller de musicoterapia en la AECC de Zamora / Cedida

Experiencia muy gratificante en la que se han vivido momentos significativos "en los que la música se convirtió en un canal de conexión, expresión y cuidado compartido", comentan las organizadoras.

El taller se enmarca en el convenio marco de voluntariado entre la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y la Asociación de Cuidados Paliativos de Castilla y León (ACPD), dentro del programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas y sus familias de la Fundación "la Caixa".

La jornada ha supuesto una experiencia profundamente enriquecedora para todas las personas participantes, reafirmando el compromiso de la asociación con la "formación, el acompañamiento y el bienestar" de su red de voluntariado.

"Un día para recordar y seguir construyendo espacios de cuidado compartido", concluyen.