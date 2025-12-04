Azayca celebra un año de esfuerzos y avances en sus proyectos

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) organiza una gala muy especial en el Teatro Ramos Carrión con el fin de homenajear a pacientes, voluntarios, instituciones y colaboradores que han acompañado a la entidad en su labor durante todo este 2025.

La cita será el viernes 12 de diciembre a las 20.00 horas y contará con la participación de Santarén Folk. Las entradas tienen un coste de 6 euros, pudiendo adquirirse en la sede de Azayca o en la caseta número 1 de la calle Santa Clara.

Pilar de la Higuera, presidenta de Azayca, ha aprovechado la presentación de la gala para hacer balance de un año "especialmente significativo" para la asociación en el que han estrenado su nueva sede de la calle de San Miguel, lo que les ha permitido ampliar servicios y atender a un mayor número de pacientes. Actualmente, ha recordado, Azayca atiende a 143 personas en sus programas de ejercicio terapéutico en Zamora, Benavente, Bermillo y Tábara.

Además, ofrece un servicio de transporte social fundamental para pacientes mayores o sin apoyo familiar. Recurso, financiado por la Diputación de Zamora, con el que ha movilizado 25 taxis, recorriendo 21.546 kilómetros y facilitando 150 traslados de los pacientes a sus tratamiento.

"Personas mayores, personas vulnerables y también personas jóvenes que, en el momento del tratamiento, no pueden conducir porque se lo impide el tratamiento. Para nosotros es un honor, un orgullo y un agradecimiento enorme a que la Diputación nos siga ayudando en este programa que tan buena acogida está teniendo para mejorar la vida de los pacientes zamoranos", subrayó de la Higuera.

Un año en el que Azayca ha recibido distintos reconocimientos recibidos este año, como el Premio Fundos a la Innovación Social, el Premio Tierras de Zamora de la Diputación y las condecoraciones logradas por el equipo del barco dragón, una iniciativa deportiva e inclusiva que ya reúne a unas 60 personas.

La presidenta de la asociación destacó además la puesta en marcha de nuevos programas, entre ellos la terapia de suelo pélvico, especialmente para pacientes con cáncer de próstata y mujeres con disfunciones pélvicas o el proyecto de prehabilitación trimodal, que prepara a los pacientes antes de una intervención quirúrgica desde el ámbito nutricional, físico y psicológico.

"Ya lo hemos experimentado con algunos pacientes que van a someterse a una operación y van en las mejores condiciones físicas y, por tanto, la recuperación es siempre muchísimo mejor", valoró la presidenta.

Servicios que Azayca quiere seguir consolidando el próximo año, ampliando proyectos para llegar a más pueblos, también en formato online.

Gala anual

Luis Martín Negro, director Santarén Folk, mostró su satisfacción por participar con un espectáculo que será "participativo" y en el que el grupo reducirá su caché a los gastos mínimos. Además, pondrán a la venta 50 discos cuya recaudación íntegra se destinará a Azayca.

"Es algo que no nos puede resultar indiferente y tenemos que involucrarnos en ello", subrayó Martín.

La gala contará también con la intervención del compositor David Rivas, autor del himno de la asociación.

La Diputación ampliará su apoyo en 2025

El vicepresidente segundo de la Diputación, Ramiro Silva, confirmó durante la presentación que la institución incrementará en el presupuesto de 2026 las partidas dirigidas a Azayca y a las asociaciones que concurren a subvenciones sociales y de transporte asistencial.

"Van a tener una bolsa de dinero más amplia para repartir entre todas las asociaciones que a ello concurran. Con ello ponemos un poco nuestro granito de arena para seguir financiando y aumentando toda esta serie de proyectos que están al servicio de los zamoranos y zamoranas y que está visto qué tan buen resultado están causando", declaró Silva.