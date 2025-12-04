Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado

La Audiencia de Zamora vuelve a tener sobre la mesa la concesión de los derechos de explotación de la presa de Villalcampo al tener que resolver el archivo de la denuncia contra altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) acusados de dejar caducar el expediente de reversión del embalse al Estado, abierto hace casi tres años.

La denuncia se extiende a los responsables de la Dirección General del Agua y de Iberdrola, actual concesionaria, así como a alcaldes de municipios afectados por los saltos del Duero, por lo que se considera un perjuicio grave para los intereses generales de las instituciones públicas.

Los delitos que se imputan a los nuevos altos cargos de los dos organismos públicos y de la empresa hidroeléctrica son "dejación de funciones, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito".

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora archivó provisionalmente este caso en julio de 2025 por entender que no existen pruebas, notificado el pasado 13 de noviembre al denunciante, el exdiputado provincial Luis Rodríguez San León. El excargo de la Diputación de Zamora considera que la jueza no valoró bien la prueba que sostiene la caducidad del expediente.