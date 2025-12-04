Asociacionismo
Los alimentos zamoranos triunfan en La Rioja
Los productos locales, protagonistas de la reunión anual de la Asociación de Zamoranos en La Rioja (AZAR)
La reunión anual de la Asociación de Zamoranos en La Rioja (AZAR) volvió a servir no solo para hacer balance de este 2025, poner al día las cuentas y actualizar las cuotas de socios, sino también para recordar los sabores de la tierra natal de sus integrantes en su tradicional comida de hermandad.
El plato principal del menú fue arroz a la zamorana, que estuvo precedida por entrantes como queso de la D. O. Zamora y diferentes embutidos, todo regado con vinos de las D. O. de la provincia, como Arribes, Toro o Benavente.
La Asociación de Zamoranos en La Rioja dio sus primeros pasos en Santo Domingo de la Calzada, donde tiene su sede.
En la actualidad cuenta con más de cuarenta socios.
Una de las próximas actividades, ya en 2026, será una visita a Zamora para poder acercarse a descubrir la edición de Las Edades del Hombre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular