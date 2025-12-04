Los alimentos zamoranos triunfan en La Rioja

La reunión anual de la Asociación de Zamoranos en La Rioja (AZAR) volvió a servir no solo para hacer balance de este 2025, poner al día las cuentas y actualizar las cuotas de socios, sino también para recordar los sabores de la tierra natal de sus integrantes en su tradicional comida de hermandad.

El momento de servir el arroz a la zamorana a los comensales. / Cedida

El plato principal del menú fue arroz a la zamorana, que estuvo precedida por entrantes como queso de la D. O. Zamora y diferentes embutidos, todo regado con vinos de las D. O. de la provincia, como Arribes, Toro o Benavente.

Comida de hermandad de la agrupación AZAR en Logroño / Cedida

La Asociación de Zamoranos en La Rioja dio sus primeros pasos en Santo Domingo de la Calzada, donde tiene su sede.

En la actualidad cuenta con más de cuarenta socios.

Arroz a la zamorana en Logroño / Cedida

Una de las próximas actividades, ya en 2026, será una visita a Zamora para poder acercarse a descubrir la edición de Las Edades del Hombre.