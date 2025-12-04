Accidente de tráfico en el centro de Zamora

Sobre las 15 horas, el Servicio de Emergencias del 112 ha alertado de la colisión entre una moto y un turismo en la calle Amargura, esquina con la calle Víctor Gallego, en el centro de la ciudad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Desde allí han solicitado asistencia sanitaria para un varón de 24 años, que ha resultado herido con molestias en una pierna.