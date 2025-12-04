Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico en el centro de Zamora

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Local

Ambulancia de emergencias Sacyl

Vanessa Remesal

Sobre las 15 horas, el Servicio de Emergencias del 112 ha alertado de la colisión entre una moto y un turismo en la calle Amargura, esquina con la calle Víctor Gallego, en el centro de la ciudad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Desde allí han solicitado asistencia sanitaria para un varón de 24 años, que ha resultado herido con molestias en una pierna.

