Accidente de tráfico en el centro de Zamora
Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Local
Vanessa Remesal
Sobre las 15 horas, el Servicio de Emergencias del 112 ha alertado de la colisión entre una moto y un turismo en la calle Amargura, esquina con la calle Víctor Gallego, en el centro de la ciudad.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Desde allí han solicitado asistencia sanitaria para un varón de 24 años, que ha resultado herido con molestias en una pierna.
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- Una banda perpetra ocho robos en una tarde en Zamora, algunos con las familias en casa
- La urbanización del nuevo campamento militar de Zamora se pone en marcha
- Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un 'solete' dentro de la nueva Guía Repsol
- Quejas por los aparcamientos en doble fila en esta calle de Zamora: 'No se puede circular