Zamora cobrará canon y renta a los 35 adjudicatarios de puestos del nuevo Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Zamora está elaborando ya los pliegos de condiciones para adjudicar los 35 puestos con los que contará el Mercado de Abastos, con el fin de que en cuanto esté lista la obra, la instalación pueda entrar en servicio de forma inmediata.

No será, eso sí, en verano de 2026, como estaba previsto, sino en otoño (hacia octubre se calcula), debido a que las excavaciones arqueológicas han tenido que ser más extensas de lo que se pensaba por la aparición de tumbas y muros de la antigua iglesia (San Salvador de la Vid) que había en el solar donde después se levantó la instalación de Segundo Viloria.

Iglesia de San Salvador de la Vid, en la plaza del Carbón, donde hoy se levanta el Mercado de Abastos / Daniel López Bragado (Zamora Forma Urbis)

Desde 2005 las licencias del Mercado de Abastos habían ido caducando, lo que obligaba a cerrar los puestos a medida que los titulares se iban jubilando, lo que fue uno de los motivos de la decadencia de una instalación que se pretende revitalizar con la obra de modernización y la nueva adjudicación de puestos.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, indicó que si hay industriales interesados en hacerse con alguno de los puestos (de todo tipo de sectores, incluidos algunos bares), a los que se exigirá un canon de entrada y el pago de una renta que, en todo caso, "será lo más baja posible" teniendo en cuenta también que no se haga competencia desleal con los negocios del entorno. Serán concesiones a largo plazo, posiblemente entre 15 y 20 años.

Segunda subvención de 800.000 euros de la Junta

Todos estos datos se conocían en el transcurso de la visita realizada al Ayuntamiento de Zamora por parte de la consejera de Industria, Leticia García, acompañada por la directora general de Comercio, María Pettit y el delegado de la Junta, Fernando Prada, que se entrevistaron con el alcalde, Francisco Guarido y el concejal que más directamente lleva el Mercado, David Gago.

La consejera anunció que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de este jueves se aprobará una subvención de 800.000 euros al Ayuntamiento de Zamora para la obra de modernización del Mercado de Abastos, que se suma a otra similar, también de 800.000 euros, ya ingresada en las arcas municipales. Se cumple así, indicó Leticia García, el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, con esta actuación que, como dijo también el alcalde, trata de ser una infraestructura fundamental para la potenciación del comercio de proximidad y la zona centro de la ciudad.

La ayuda de la Junta sumaría así 1,6 millones de euros, en una obra que está ejecutada ya en un 60%, debido a que hay 2,8 millones certificados y faltan aún por ejecutar unidades por valor de 1,8 millones.

El alcalde dejó caer que será necesario habilitar un reformado del proyecto, de cuantía aún por determinar, debido a que los hallazgos arqueológicos han aconsejado una excavación de mayor calado que la prevista, de acuerdo a los cinco informes elaborados ya por la arqueóloga que se encarga de la obra, en colaboración con Patrimonio de la Junta. Y además hay que llevar a cabo una instalación de alta tensión que no estaba prevista. Son unidades de obra que ejecuta la empresa y que lógicamente, apuntó el alcalde, hay que abonarle, aunque no se tiene cuantificado aún el montante de estos trabajos.

El Mercado, pues, funcionará con muchos menos puestos de los que había antes (aunque buena parte, es cierto, estaban cerrados). La razón: "que antes había unas dimensiones de puestos raquíticos, como recordaréis, y ahora hay unas dimensiones que es lógico que desde la Junta de Castilla y León se marquen unos mínimos en este tipo de puestos y hay que cumplirlos. Con lo cual, los puestos, yo creo que treinta y cinco están bien. Incluyen puestos de todo tipo, incluso alguno de restauración, como es lógico en todos los mercados modernos, que antes no había", señaló Guarido.

En todo caso la obra del Mercado va muy bien y tanto el alcalde como la consejera confiaron en que sea un revulsivo para la ciudad.