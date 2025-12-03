"Queremos ser ciudadanos de pleno derecho, sin barreras, sin estigmas y con las oportunidades que merecemos"

Representantes y miembros de las asociaciones de personas con diversidad funcional de Zamora se han reunido este miércoles 3 de diciembre, para reivindicar una "realidad inclusiva efectiva, que cumpla las promesas y las políticas". El salón de actos de La Alhóndiga ha sido el escenario en el que han expuesto sus demandas. "Exigimos un compromiso firme y presupuestario, para que Zamora sea un territorio donde la diversidad funcional sea un valor y la inclusión, la norma", han pronunciado.

Jornada que forma parte del programa de las actividades de la Semana Internacional de la Diversidad Funcional, en la que participan la Asociación Síndrome de Down, ONCE, Esclerosis Múltiple Zamora, Fundación Intras, Asociación Sociocultural Peromato, Asociación Salud Mental Zamora, Fundación Personas, Comité Ciudadano Antisida de Zamora, Sanagua-Aspace Zamora, Alaza (laringectomizados), Cruz Roja, Asociación de Personas Sordas de Zamora, Autismo Zamora, Zamora TEA, Azadahi y la Asociación Diabéticos Zamora con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural.

"La diversidad humana, en todas sus formas, es una fortaleza que enriquece a nuestra comunidad. Sin embargo, quienes tienen diversidad funcional siguen enfrentándose a múltiples barreras que limitan su vida diaria", han lamentado. Por ello, urgen a que se garantice el cumplimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación activa en todos los ámbitos, como ciudadanos de pleno derecho, sin barreras y sin estigmas.

Semana Internacional de la Diversidad Funcional. Lectura del manifiesto y muestra de los trabajos de las entidades / José Luis Fernández / LZA

Entre sus principales reivindicaciones han subrayado la accesibilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas para que haya infraestructuras urbanas y espacios públicos transitables y seguros para todas las personas. Accesibilidad que también requieren en la información pública, el sistema de transporte y las plataformas, webs y servicios digitales.

Las asociaciones participantes han demandado también servicios de apoyo y atención de calidad, así como una atención temprana y especializada en toda la provincia con la implantación real y efectiva de la figura del asistente personal.

En cuanto al empleo y formación, han abogado por medidas efectivas para que se cumpla la cuota de reserva en el empleo y la implicación de empresas y administraciones con condiciones laborales dignas, formación continua y un apoyo real para la transición al empleo ordinario.

Otra de sus peticiones ha sido la de una educación inclusiva real con recursos humanos y materiales especializados, así como una atención sanitaria con perspectiva de diversidad funcional en la que funcionen de manera adecuada los protocolos necesarios para una atención adecuada y sensible.

También, han reclamado una vivienda digna y accesible que se materialice a través de ayudas para la adaptación de viviendas, especialmente en zonas rurales, donde la accesibilidad es aún más limitada.

Por último, los colectivos han pedido que las políticas públicas garanticen la igualdad real de derechos y luchar contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con diversidad funcional, promoviendo su participación activa y una vida libre de violencia.

Lectura del manifiesto que se ha complementado con una muestra de los trabajos realizados por las distintas entidades y asociaciones.

El programa prosigue esta tarde con la inauguración de la exposición, en el Centro Sociocultural Peromato, y entrega de premios concurso de dibujo "Un Mundo Diverso" a partir de las 17.30 horas. Esta exposición estará abierta hasta el día 5 de diciembre, en horario de 9.00 horas a 20.00 horas.