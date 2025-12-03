El Obispado de Zamora cierra la iglesia de Peña Trevinca por daños estructurales

El Obispado de Zamora ha cerrado la iglesia de San Benito, situada en el barrio de Peña Trevinca, al apreciar daños estructurales en su nave principal, si bien mantendrá el culto en un espacio lateral que no está afectado por el problema.

La diócesis informa en un comunicado que "en la inspección técnica realizada el 28 de noviembre de 2025 en la parroquia de San Benito se ha constatado, una patología estructural significativa que compromete la estabilidad de la cubierta, de modo que no puede garantizarse la seguridad estructural del templo en su estado actual, existiendo un riesgo objetivo para los usuarios".

Como consecuencia del informe "se reunió con carácter urgente una comisión diocesana integrada por el párroco de San Benito, el gerente-ecónomo de la diócesis, el delegado episcopal de Cultura, Patrimonio y Sociedad, el vicario general, el arquitecto diocesano y el obispo de Zamora", que han sido los encargados de tomar las decisiones respecto a este templo.

La primera decisión ha sido "clausurar temporalmente el templo parroquial de San Benito, es decir, la nave principal del edificio actual". Se mantiene "el culto y la vida pastoral de la parroquia en la capilla anexa, accesible por uno de los laterales del conjunto, que no se ve afectada por los daños descritos".

La vida parroquial de San Benito se desarrolará en las salas anexas / Cedida

El Obispado va a "iniciar de inmediato un estudio más detallado que permita definir con rigor las posibles actuaciones a acometer para valorar su viabilidad".

Vinculación benedictina

La actual iglesia parroquial de San Benito es un edificio vinculado a la presencia benedictina en Zamora. La comunidad de monjas se fundó en 1961, pero fue en 1967 cuando se redactó el proyecto arquitectónico de la iglesia por Alfonso Crespo Gutiérrez, según indica Rafael-Ángel García Lozano en un artículo publicado en 2021, añadiendo que “los materiales empleados se caracterizan por su sencillez y modestia. Los cerramientos fueron ejecutados de fábrica de ladrillo, así como la tabiquería interior, mientras que la cubierta adoptó teja plana sobre forjado cerámico formado por bovedillas que descansa sobre estructura metálica”.

La iglesia fue consagrada el 18 de septiembre de 1969 por el abad general de la Congregación Sublacense Benedictina.

En 1976, ante el crecimiento de la ciudad, la comunidad benedictina valoró la opción del traslado a otros espacios más adecuados para su vida monástica, abandonando esas instalaciones en 1979 y poniendo a disposición del obispo, el recién llegado Eduardo Poveda, los terrenos que fueron adquiridos gracias a una donación de la archidiócesis alemana de Colonia. “El 26 de enero de 1987 se decretó la erección de la nueva parroquia bajo la denominación de San Benito”.

Es un edificio funcional que, aun siendo relativamente reciente, forma parte de la memoria viva de la comunidad cristiana y del paisaje urbano de Zamora, pero desde el Obispado se quiere priorizar la integridad de las personas y asegurar la continuidad de la vida pastoral en la capilla parroquial y en los salones parroquiales, de modo que la comunidad pueda seguir reuniéndose, rezando y celebrando su fe".

El obispado asume que el cierre del templo es una decisión dolorosa, pero necesaria, tomada por prudencia y responsabilidad institucional frente al riesgo detectado. Finalmente, agradece la comprensión y colaboración de los fieles de San Benito y de toda la comunidad diocesana, y pide que se viva este tiempo como una ocasión para fortalecer la unidad, la confianza y la esperanza, poniendo por delante el cuidado de las personas y el bien común de la Iglesia diocesana.