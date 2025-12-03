Las monjas dominicas de este barrio de Zamora, un "solete" dentro de la nueva Guía Repsol

Sus caminos parecían destinados a unirse en algún momento de la vida, hasta que ha ocurrido en ese frío mes de diciembre. Si uno mira la ubicación del Convento de Santa María la Real de las Dueñas en el callejero zamorano, verá que su ubicación es el número 10 de la Plaza del Sol. Un lugar que llamaba con fuerzas a recibir una de las distinciones más especiales de la gastronomía española, como es aparecer en la Guía Repsol. Visto su lugar de trabajo, ¿Cómo se iba a obviar la gran labor de cocina artesanal de la Plaza del Sol a la hora de repartir una nueva ristra de "soletes" con aroma navideño?

El reparto de los 'Soletes' en la Guía Repsol es de relativamente reciente creación, pues solamente se otorgan desde el aún pandémico 2021. Hasta entonces, el listado de establecimientos que se recomendaban en la Guía Repsol se cimentaba únicamente en 'Soles' para aquellos establecimientos de alta cocina que merecían tal galardón. Sin embargo, la empresa energética quiso poner en valor la rica cultura gastronómica en lugares de España mucho más escondidos, dando pie a la creación de los 'soletes'. En estos lugares, quizá no encuentres las últimas modas de la cocina más sofisticada, pero sí los sabores y ese ambiente acogedor tan arraigados en este país.

El último listado publicado por la Guía Repsol está dedicado exclusivamente a la época navideña, bajo el nombre de 'Soletes Navidad 2025'. Entre los cinco que han llegado hasta Zamora, sorprendía a propios y extraños la presencia del Convento de Santa María la Real de las Dueñas... y no por sus ricos dulces. La diferencia respecto al resto de lugares que aparecen en estos premios es que no se trataba de un bar o restaurante al uso, sino del lugar donde nacen las recetas artesanas de las monjas dominicas de Cabañales. Un guiño a la repostería más tradicional y a uno de los sabores más especiales de Zamora.

Repostería conventual

Todo esto tiene detrás una explicación y es la apuesta de la Guía Repsol por dar protagonismo a la repostería conventual en unas fechas en el que su consumo es tan habitual. A lo largo y ancho de toda España, solamente 27 conventos han tenido el honor de recibir uno de los 'soletes' repartidos en esta campaña invernal gracias a su amplía oferta de repostería, destacando en el caso zamorano sus rosquillas del Ángel, con azúcar, almendra y raspadura de limón. La lista zamorana, más allá de los recintos eclesiásticos, la completan en esta ocasión los capitalinos Marlott, Antojo y La Cueva de la Marina, además del sanabrés Los Herreros.