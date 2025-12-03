La flauta y el tamboril de Zamora suenan junto al imponente glaciar Perito Moreno

Las tradiciones zamoranas destacan allí donde van. Desde la gastronomía hasta los paisajes más bellos, pasando también por la cultura propia de una de las provincias con mayor patrimonio de toda España. Precisamente, en este último grupo se puede enmarcar la especial dedicatoria que ha hecho Luis Antonio Pedraza a sus paisanos desde uno de los parajes naturales más icónicos de la Patagonia argentina, el glaciar Perito Moreno. Una pequeña excursión realizada por uno de los referentes de la música tradicional de Zamora, que se encuentra inmerso en una gira que le llevará por varias ciudades del país.

El popular músico zamorano ha compartido en sus redes sociales un vídeo desde el glaciar Perito Moreno, donde ha interpretado una jota zamorana con sus ya inseparables flauta y tamboril. Un nuevo ejemplo de que la cultura zamorana no entiende de fronteras y que allá donde aparezca un zamorano, se lleva una parte de su tierra para demostrar que las raíces no se pierden por mucho que haya incluso un océano de por medio. En apenas unas horas, la publicación de Luis Antonio Pedraza cuenta con más de un millar de 'likes' en su página de Facebook, así como un creciente número de interacciones en sus cuentas de Instagram y TikTok.

Más allá del gesto que ha querido tener Pedraza con sus raíces desde uno de los lugares que llevan el sobrenombre de 'Fin del mundo', el popular músico se encuentra inmerso en una gira que lleva los sonidos de Zamora a diferentes puntos de Argentina. Su primera actuación tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en el Centro Burgalés de Buenos Aires, dando así inicio a una lista de nueve actuaciones con un marcado sello zamorano. Será este próximo viernes, 5 de diciembre, cuando su flauta y tamboril resuenen en el Centro Zamorano de Buenos Aires, mientras que el resto de los eventos programados le llevarán por los Centros de Castilla y León que existen en el país sudamericano.

Glaciar Perito Moreno

Con 50 kilómetros de longitud y una superficie de 250 kilómetros cuadrados, el Glaciar Perito Moreno (también conocido como glaciar Bismarck o Francisco Gormaz) forma parte del Parque Nacional Los Glaciares en su vertiente argentina y del Parque Nacional Bernardo O'Higgins cuando se cruza la frontera con el territorio chileno. Su origen es tema de debate entre los expertos y sus diferentes nombres el claro ejemplo de la hasta su descubrimiento difuso límite entre Argentina y Chile. En cualquier caso, se trata de uno de los lugares de visita obligada en cualquier viaje turístico a esta zona austral del planeta, para lo que existen rutas en barco por sus inmediaciones.