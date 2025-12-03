Descubre el perfil del zamorano voluntario en Cruz Roja

“Proteger la humanidad es uno de los principales mandatos de Cruz Roja, y para lograrlo la participación activa del voluntariado es fundamental”, se asegura desde Cruz Roja Zamora, que quiere poner en valor la labor desinteresada de sus más de 1.200 voluntarios que colaboran en alguno de los proyectos de la entidad.

Una manera de rendir homenaje “a todas las personas que representan el alma y la fuerza de la organización”, agradece con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra este viernes.

Los datos del último año

Y es que las cerca de 6.000 personas atendidas en el ámbito provincial, con más de 34.200 intervenciones en un año “solo es posible gracias a la fuerza del voluntariado, que se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la DANA en Valencia y en los incendios forestales en la provincia de Zamora, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades”, se ponen como ejemplos.

En Zamora, son más de 1.200 las personas voluntarias que han acompañado y reforzado la actividad de Cruz Roja en lo que va de año. Por esta dedicación, la organización reconoce la fuerza de su voluntariado, “poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción”, destacan.

El perfil del voluntario en Zamora

El perfil del voluntariado de Cruz Roja en Zamora es muy variado, aunque principalmente representado por mujeres (70,8%), con una edad de entre 20-34 años (46% del total) y con estudios superiores.

“El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos permite estar cerca de las personas que más nos necesitan. Queremos que cada persona voluntaria sea consciente y partícipe de su valor, y tenga la oportunidad de crecer y aportar en aquello que más le motive”, señala Ferrán Cobertera, director de Voluntariado de Cruz Roja Española.

Para ello, Cruz Roja trabaja de manera continua en desplegar nuevos procesos de gestión y desarrollo de las personas voluntarias, ofreciendo actividades más especializadas y adaptadas a sus perfiles para que todas las personas que forman parte del voluntariado obtengan una experiencia más satisfactoria.