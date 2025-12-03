¿La democracia peligra?: "Algo hicimos mal"

¿La democracia corre un riesgo real ante el resurgimiento de partidos de ultraderecha? "La democracia formal no peligra, pero no hemos avanzado nada, nos hemos quedado en el proceso, las diputaciones siguen siendo un caldo de cultivo del caciquismo, siguen en su sitio. No ha habido una ruptura en Zamora", exponía Maribel García Muriel como militante del Partido Comunista, integrante de IU, exganadera y activista política y sindical durante el final de la dictadura de Francisco Franco e instauradas ya las libertades.

Fernando Pérez (anarquista y militante de Unión de Campesinos), Maribel García (PCE), Ángel Blanco (subdelegado del Gobierno),Esther González (jueza), Susana Arizaga (periodista), Luis González (librero) y Luis Rodríguez San León (UCD). / José Luis Fernández

La reflexión de esta tertuliana reunida en torno al análisis de los "50 años de Democracia" tras la muerte del dictador no estaba muy lejos de la reflexión del resto de compañeros y compañera del debate impulsado por la Subdelegación del Gobierno central en Zamora con motivo de esa transcendental efeméride.

En lo que sí coincidieron todos es en el cambio experimentado con el aperturismo político, social, sindical, cultural y educativo que dejó atrás aquella "Zamora gris, triste, sucia, mal alumbrada", en palabras Luis González, el dueño de una de las diez librerías más antiguas de España, La Religiosa, el negocio familiar que dirigió durante casi medio siglo y que convirtió en Semuret con editorial incluida desde 1993.

"Nos tuvieron que convencer en el PCE de la bondad del pacto entre Carrillo y Suárez: de esos barros, estos lodos" Maribel García Muriel — Militante del PCE y exagricultora

Democracia y corrupción

Con idénticas palabras describe la vida cultural de la capital en aquellos últimos años del franquismo, mientras estima que la democracia actual "está enferma y necesitamos encontrar una medicina para curarla", y recordó aquella sentencia de Manuel Fraga Iribarne, ministro de Franco y fundador de Alianza Popular, embrión del PP actual: "En España, hay que ser democrático, con orden, ley y autoridad". Es decir, "si no, se le obliga", apuntaba ayer en el debate organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en colaboración con la Subdelegación.

La magistrada Esther González González, la primera presidenta de la Audiencia de Zamora, implicada en el movimiento estudiantil de izquierdas en la Universidad de Salamanca donde cursó Derecho, hizo especial hincapié en "el daño que la corrupción hace a la democracia y a la gente de izquierdas porque te rompe los principios "¿ahora que hago yo?, ¿me tapo la nariz, los ojos y la boca para votar? porque a la derecha, en general, siempre le ha parecido normal". Una reflexión a la que García Muriel añade, "¿o dejo que la extrema derecha tome el poder?".

"Se mantuvo la estructura del régimen franquista, salvo en el poder legislativo, el poder judicial siguió y están los mismos" Esther González González — Jueza

La magistrada, que apeló a los medios de comunicación social para cimentar los principios democráticos, las libertades y los derechos de la ciudadanía, fue crítica con el sistema bipartidista, "la pluralidad se ha perdido, no existe posibilidad de tener una representación que pueda defender tus principios". La globalización es otro factor en contra, "con un presidente de EE UU que extiende su política económica" a nivel internacional y lo que fue una democracia de referencia ha terminado por desmantelar la sanidad, la educación, por gobernar contra las minorías étnicas o contra las mujeres.

Mejorar la Carta Magna

Más cauto se mostró Luis Rodríguez San León, uno de los senadores de UCD que participó en las Cortes Constituyentes, las que aprobaron la Constitución de 1978 que convierte a España en una monarquía parlamentaria, el hostelero y conserje de la Universidad Laboral que, convencido de que el sistema democrático español "no peligra", sí es partidario de "mejorar la Carta Magna, pero tenemos que ser todos, no solo dos partidos mayoritarios", en referencia al PP y el PSOE.

"La Transición se hizo bien, se cambió la estructura de la Administración, de todas las instituciones, y hubo pacificación social" Luis Rodríguez San León — Senador de UCD en las cortes constituyentes

El veterano centrista y amigo íntimo de Adolfo Suárez, con quien fundó CDS, echa de menos "más pluralidad en la política, que haya más gente activa, participando, y en positivo".

El menos optimista sobre el futuro del sistema democrático español fue el anarquista, periodista y abogado Fernando Pérez, vinculado estrechamente con los movimientos estudiantiles antifranquistas, quien considera que "no funciona ni la democracia formal", al albor del poder económico, "está pasando en otras democracias del mundo. El poder económico marca la pauta del sistema democrático".

"Voté por la ruptura, como la CNT, se mantuvieron las estructuras verticales de la dictadura y creo que el pragmatismo mal entendido perjudicó al pueblo" Fernando Pérez — Militante anarquista, fundador de UCZ y periodista

El representante del Gobierno central en Zamora, el socialista Ángel Blanco, sí apuntó "avances en todos los niveles" para expresar que estos actos de conmemoración de las cinco décadas de democracia han querido ser "un homenaje a todas las personas que habéis participado desde todos los ámbitos en el asentamiento de los principios" del actual sistema político y social. Unos actos que han pretendido alcanzar a la juventud "porque es verdad que te encuentras con jóvenes que te dicen que vivíamos mejor en la dictadura".

Los libros prohibidos de Franco

Qué mejores testimonios que los de estas zamoranas y estos zamoranos que vivieron en primera persona, desde primera línea de la sociedad civil y política, la represión franquista y la clandestinidad obligada para organizarse frente al dictador, para debatir, para leer aquellos "libros prohibidos" por Franco. Luis González recuerda la venta de esos volúmenes, so pena de acabar detenido él, y con el negocio cerrado; y el cliente arrestado por subversión, por no cumplir con la ley y el orden del régimen franquista.

"El director del Museo de Zamora, Ramón Corzo, tenía orden de quemar toda la documentación cuando ocurrió el intento de golpe de Estado del 23F" Luis González — Libero y editor en Zamora

"¿Ha llegado lo mío?", la pregunta llevaba a la habitación trasera de la librería, "con entrada desde la calle de Alfonso XII, con la luz apagada" para evitar a la policía, "se reunía gente de todas las profesiones e ideologías, a la esperar del libro encargado", muchos llegados de Francia. "Fumábamos un cigarro y charlábamos hasta que tocaban en la puerta", la contraseña para recoger los pedidos clandestinos. "Vida en clandestinidad", "Muerte de Carrero Blanco" o la antología poética de León Felipe, "prohibida porque llamaba rana a Franco en un verso", estaban en la lista de los censores franquistas, al igual que los considerados pornográficos, muchos sin serlo, como aquel que describía el "recorrido de una mosca por el cuerpo de una mujer", rememora.

¿El ambiente en Zamora?, "había miedo en las calles y, sobre todo silencio. La sociedad no vivía, vivía una parte pequeña, otra trabajaba", describe el mítico librero zamorano, "el poder y el dinero estropean todo, hoy seguimos igual, es por lo que se lucha".

El mismo peso represivo y el mismo temor se extendía a todo el país, Esther González lo vivió en Salamanca; Maribel García Muriel, en Valladolid y Gijón; y Fernando Pérez, en Madrid cuando combatían a la dictadura y luchaban por la democracia, que era incontenible ya, desde los movimientos estudiantiles que respaldaban al PCE con Santiago Carrillo como líder, y al PSOE, que dejan la clandestinidad con la Ley de Reforma Política de 1977. La UCD y AP nacen de la iniciativa de los ministros del franquismo Adolfo Suárez y Fraga Iribarne, se recordó en la tertulia.

Las universidades, la resistencia estudiantil

En las universidades estuvo buena parte de la resistencia, "templos" prohibidos para la policía franquista, aunque alguna vez entraron y a caballo, rememoran Esther González, Maribel García y Fernando Pérez. Su entrega a la defensa de la democracia de la que hoy goza toda la sociedad española les lleva a las pegadas de propaganda y pintadas clandestinas reivindicativas de derechos sociales, laborales, sindicales, de libertades que les costó detenciones, "mejor que no te llevaran a la puerta del Sol", en sus calabozos las palizas eran brutales, allí era más que temido "Billy el Niño", el policía y torturador Juan Antonio González Pacheco.

Los sindicatos, CC OO, la CNT, la UGT desempolvan sus idearios y a su peso se suma el movimiento campesino, la Unión de Campesinos de Zamora (UCZ) nació en 1976, apuntó Fernando Pérez, tal es la capacidad de movilización social de agricultores y ganaderos que un gobernador llega a decir a los nuevos partidos que "si domináis al GRAPO y al campo, ganáis".

Las guerrillas de Cristo Rey

Paralelamente, "Las guerrillas de Cristo Rey", grupos de extrema derecha, repartían no solo palizas, sino también tiros, "había determinadas calles en Salamanca por las que sabías que no podías pasar a determinadas horas", explicó Esther González mientras Maribel García Muriel y Fernando Pérez asentían por experiencia propia. El militante de CNT estudió becado siempre, lo que le valió para evitar su detención en una ocasión gracias a la buena fe de un policía, "si me detenían perdía la beca salario le dije".

Panfletos en la "vietnamita"

El movimiento estudiantil era tan fuerte en 1978 que la policía social de Franco tenía infiltrados como profesores, como fue el caso de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense donde el anarquista zamorano estudió, siempre arriesgando por las libertadas, como cuando en 1975 llevaba propaganda en los autobuses Zamora-Madrid o arrimaba el hombro para "hacer panfletos en la "vietnamita" (máquina de multicopiado manual) con la letra más pequela que se podía para ahorrar papel". Aquellos papeles revolucionarios, reivindicativos frente al franquismo, "se repartían de forma clandestina en bodegas de Tierra del Vino".

El 23F y las fake news actuales

El miedo se perpetuó hasta más de una década después, con el inento de golpe de Estado del 23 F en 1981 como paradigma del peligro que acechaba a la democracia y en estos momentos se aupa desde redes sociales, un peligro del que alertan en este debate junto con las fake news que llenan páginas web y periódicos digitales para degradar el sistema constitucional español y llamar a abrazar el fascismo o la dictadura.

"Debemos coordinarnos para combatir juntos los mensajes de odio y la degradación política, nuestra intención con estos actos era llegar a los jóvenes" Ángel Blanco — Subdelegado del Gobierno central en Zamora

La educación, clave para la democracia

El relato sigue pendiente en los colegios es todas esas consecuencias nefastas del levantamiento militar del 17 de julio de 1936 en Melilla contra la II República Española, regímen votado en las urnas, dar a conocer esa terrible página de la historia más reciente del país con las miles de personas de la izquierda fusiladas y enterradas en cunetas.

El alumnado de los colegios deben conocer la represión política y social, la miseria y la bancarrota económica en la que unos pocos vivían muy bien y muchos en la miseria, causa de la emigración a Europa y América. "La educación es esencial. Algo hemos hecho mal para que la gente joven crea que con Franco se vivía mejor". Una reflexión que compartieron estas cinco personas que lucharon contra el franquismo.