Zamora es ya la única provincia que pierde población en Castilla y León

Zamora ha perdido 689 habitantes según los datos del censo 2025 que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, una cifra superior a la del año anterior, lo que significa que se ha roto la tendencia que se apuntaba en los últimos años de reducción significativa de la sangría poblacional. El censo sitúa además a Zamora como la única provincia de Castilla y León que sigue perdiendo población.

Castilla y León cuenta con 2.401.221 habitantes en 2025, según los primeros resultados del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un aumento del 0,4% respecto a la cifra de 2024, con 9.539 personas más.

Por su parte, Zamora tiene, según el censo, 165.564 habitantes, 689 menos que un año antes, lo que supone un descenso del 0.4%. Si en 2022 la provincia perdió 1.272 habitantes, al año siguiente se dejaba "solo" 941 y el último año 674, cifra que se ha visto superada, aunque sea por poco, este año.

El resto de provincias aumenta habitantes. En Segovia, un uno por ciento, hasta 158.251; seguida por Burgos, un 0,8%, con 362.663; Valladolid, un 0,7%, con 528.644; Palencia, un 0,4%, con 158.702; Salamanca, un 0,3%, con 328.446; Ávila, un 0,2%, con 160.738; y Soria y León, un 0,1%, en ambos casos, con 90.183 y 448.030 habitantes, en cada caso.

La capital, por contra, consolida también un cambio de tendencia, pero en sentido opuesto, de tal forma que está ya en disposición de recuperar la barrera de los 60.000 habitantes que perdió en 2021. En 2022 perdió 817 personas, en 2023, redujo la sangría a 218, en 2024 dejó los números rojos y ganó 191 vecinos y en 2025 consolida esa tendencia con una ganancia de 304 individuos.

Censo de habitantes actualizado a 2025 / Ical

Así las cosas Zamora mantiene un solo municipio mayor de 50.000 habitantes, la capital, otro que se acerca a los 20.000, Benavente, uno más poco por debajo de los diez mil, Toro, y otro en el tramo de dos a cinco mil vecinos, Morales del Vino.

Sin embargo, los municipios de más de mil habitantes pasan de 13 a 14, ya que se incorpora uno más, Monfarracinos, que figura con 1.001 habitantes.

En los de 501 a mil se pierden dos, uno que pasa al tramo superior de más de mil (el mencionado Monfarracinos) y otro que cae a menos de 500, Pereruela, que se queda con 498, con lo que esta última franja también aumentan en uno y pasa de 173 a 174.

Otros 36 pueblos tienen menos de cien vecinos, siempre hablando de municipios, es decir, ayuntamientos, no núcleos.

67 pueblos ganan población y 14 se quedan igual

La situación de pérdida de población no afecta a toda la provincia por igual, ya que hay 81 municipios que no retroceden poblacionalmente, según el censo. En 14 de ellos, eso sí, la población tampoco va a más.

En otros 67 sí, entre los que destaca el mencionado caso de la capital, con 304 habitantes más, pero también Benavente, que gana 49 personas saldo positivo que, sin embargo, no le alcanza para el objetivo de llegar a los 20.000 vecinos que no hace tantos años tuvo al alcance de la mano.

Crece también Villalpando, con 31 vecinos más lo que le sitúa por encima de los 1.400 (concretamente 1.427), El Perdigón, con 24 vecinos más (tiene 672 habitantes), Coreses, que gana 21 vecinos y se queda con un total de 1.058, Puebla de Sanabria, que avanza 17 y computa 1.388, Fonfría y Villanueva de Azoague, con 16 vecinos más que les sitúa respectivamente con 794 y 399 habitantes, Castrillo de la Guareña, con 15 vecinos más que le hacen sumar un total de 136, y Venialbo y Villalobos que ganan diez vecinos respectivamente hasta los 449 y 202.

Claro que por abajo también salta la sorpresa, ya que el municipio que más habitantes perdió en el último año en la provincia es nada menos que Morales del Vino, con 46 vecinos menos que dejan el censo en 3.042. También retrocede Toro, con 22 habitantes menos (8.349 en total), y otros como Morales de Toro o Moraleja del Vino (diez menos).

Las cifras publicadas por el INE son las del censo, si bien este mismo mes publicará las de padrón, que son las cifras oficiales, las que figuran a todos los efectos administrativos.