Zamora muestra los paisajes esculpidos por el hielo

"Donde domina el frío: paisajes esculpidos por el hielo" es el título del curso de la UNED que se celebrará el 12 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, con inscripción gratis y abierta a todos los ciudadanos.

José Delgado Álvarez, secretario del Centro de la UNED de Zamora presentó en curso junto a los tres ponentes, todos doctores en Geografía. Se trata de Ramón Pellitero, que hablará el mayor glaciar de los trópicos, el Nevado de Coropuna, en los Andes peruanos; Roberto García Esteban, que presentará el caso de las Torrres del Paine, en la Patagonia chilena y Antonio Fernández, que disertará sobre la Antártida, un lugar virgen, pero a cuyas playas llegan los efectos de la contaminación del resto del mundo.