Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de la UNED

Zamora muestra los paisajes esculpidos por el hielo

Tres especialistas hablan de los glaciares de Coropuna, Cuernos del Paine y la Antártida

Delgado (en la sala), con, Roberto García, Ramón Pellitero y Antonio Fernández (en la pantalla).

Delgado (en la sala), con, Roberto García, Ramón Pellitero y Antonio Fernández (en la pantalla). / JOSE LUIS FERNANDEZ

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

"Donde domina el frío: paisajes esculpidos por el hielo" es el título del curso de la UNED que se celebrará el 12 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, con inscripción gratis y abierta a todos los ciudadanos.

José Delgado Álvarez, secretario del Centro de la UNED de Zamora presentó en curso junto a los tres ponentes, todos doctores en Geografía. Se trata de Ramón Pellitero, que hablará el mayor glaciar de los trópicos, el Nevado de Coropuna, en los Andes peruanos; Roberto García Esteban, que presentará el caso de las Torrres del Paine, en la Patagonia chilena y Antonio Fernández, que disertará sobre la Antártida, un lugar virgen, pero a cuyas playas llegan los efectos de la contaminación del resto del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents