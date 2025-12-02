Zamora acoge la presentación de un programa de ayuda para los cuidadores en demencias

La Consejería de Sanidad ha presentado en la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora iSupport, una herramienta de autoayuda digital diseñada para proteger la salud física y mental de quienes cuidan a personas con demencia y mejorar su calidad de vida. El programa, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), está dirigido a familiares, cuidadores y amigos, y busca reducir el impacto emocional y psicológico que conlleva esta labor.

La herramienta se ha dado a conocer en la jornada La Importancia del Cuidado Integral a Personas con Demencia, inaugurada por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de Castilla y León, Jesús García -Cruces Méndez.

Manuel Franco, coordinador del proyecto iSupport / Victor Garrido / LZA

El manual de iSupport incluye cinco módulos y ejercicios complementarios: introducción sobre la demencia, cuidar a una persona con demencia, cuidar de sí mismo, proporcionar cuidados en el día a día y afrontar cambios en el comportamiento.

Cada módulo ofrece lecturas breves, ejemplos prácticos y ejercicios interactivos. Además, los usuarios pueden elegir completar todos los módulos y lecciones de manera consecutiva o seleccionar los que más les interesen. Todos los participantes reciben retroalimentación a medida que avanzan en cada ejercicio. Asimismo, el manual de iSupport se puede imprimir y utilizar sin conexión a Internet, lo que permite ampliar el alcance del programa.

Esta herramienta ha sido cofinanciada con fondos del Ministerio de Sanidad para apoyar la implementación a la estrategia frente a Enfermedades Neurodegenerativas 2024. Actualmente, 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, una enfermedad que tiene considerables repercusiones psicológicas, emocionales y sociales en las familias y especialmente en los cuidadores de las personas que conviven con esta patología.

Complejo Asistencial de Zamora

Mientras García Cruces, como es habitual en todos los responsables de la Consejería de Sanidad, se negó a atender a los medios de comunicación de Zamora, el coordinador del proyecto el jefe de Psiquiatría de Zamora Manuel Franco, explicó que el iSupport "es un programa de psicoeducación para cuidados de personas con demencia que ha sido elaborado por la OMS para su implantación en todo el mundo. Lo que hemos hecho es la traducción y validación al castellano y aprovechando eso que se haga una implementación en la que ha colaborado el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca en la adaptación y validación, también para la plataforma web la Universidad de Valladolid y para el proyecto piloto el Complejo Asistencial de Zamora y en este contacto la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia Regional va a aprovechar la iniciativa para poder dar esta información de cuidados y cómo hacerlo para toda la zona rural".

Franco explica que "la OMS lo que pretende es mejorar la accesibilidad a este tipo de programas. Cuando tú vives en una gran capital este tipo de programas se hacen cara a cara en los centros, sobre todo las asociaciones de alzhéimer o centros hospitalarios. Pero cuando tú vives en zonas alejadas de las urbes es más complicado . Esto tiene la ventaja de que es un programa elaborado por consenso internacional y que establece los mínimos o las bases de los conocimientos que tiene que tener un cuidador para poder hacer bien los cuidados y reducir el estrés".

Los resultados del proyecto piloto, explicó el psiquiatra zamorano, han sido muy positivos. "Nosotros en general entre los que lo utilizaron había un alto nivel de satisfacción y esto es lo que nos da pie, una vez comprobado en el proyecto piloto, a que se traslade y difunda para un uso abierto, gratuito gracias al trabajo de la Gerencia Regional de Salud".