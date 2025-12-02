Zamora se acerca a la Navidad con un descenso interanual de más del 6% en el número de desempleados

Los datos laborales de Zamora muestran un nuevo repunte del paro en la provincia respecto al mes anterior, con 8.227 personas desempleadas según los registros del 30 de noviembre. Este frío dato supone el tercer mes de subida consecutiva, después de una buena racha que se cortó en seco tras el paso del verano. Pese a ello, se trata de unos datos muy positivos si se toma como referencia la misma fecha del año anterior, pues se mantiene el descenso continuado de la tasa interanual, con 579 demandantes de empleo menos que hace 12 meses, un momento en el que se produjo también una bajada respecto a 2023.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, se aprecia un ligerísimo descenso -apenas un 0,3%- respecto al mes de octubre, lo que se traduce en que Zamora contaba con 62.524 de noviembre en la última jornada del undécimo mes del año. Al igual que ocurre con la tasa de para, el dato es positivo en comparación con el año anterior, aumentando en un 1,59% el total de afiliados gracias a un crecimiento que se acerca al millar de personas. En cualquier caso, se trata de unos datos dentro de la normalidad para el mes de noviembre, a la espera de la habitual mejora en los datos de empleo que llega cada año con la época navideña.

Buenos datos nacionales

Los datos a nivel nacional son todavía más positivos que en Zamora en particular y en las nueve provincias del territorio castellano-leonés en general. Tal y como ha confirmado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se trata del mejor mes de noviembre desde 2007 en lo referente al número total de desempleados, que se sitúa ahora mismo en 2.424.961 personas, con un descenso de más del 6% respecto al pasado año. Estos datos generales se traducen también en los mejores registros desde antes de la crisis económica en dos segmentos de población que suelen sufrir más a la hora de encontrar empleo, como los menores de 25 años (188 mil parados) y las mujeres (1,4 millones de desempleadas).