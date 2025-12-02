Zamora acelera su estrategia para atraer empresas, talento y población

Zamora es un interesante destino de inversión empresarial por el que merece la pena apostar gracias a sus ventajas competitivas. Esta es la idea que se ha transmitido a las empresas asistentes al encuentro organizado por la Diputación Provincial, CEOE–Cepyme y la Cámara de Comercio e Industria de Zamora en las instalaciones de la Fundación Hispanolusa Rei Afonso Enriques de la capital.

Una docena de empresas procedentes de toda España y de tamaño medio-grande dedicadas a distintos sectores entre los que prima el sector energético y la agroalimentación participaron en la cita que ha supuesto un gran avance en los objetivos de la provincia.

Encuentro presencial al que le ha precedido un intenso trabajo de campo en el que se ha contactado con unas mil empresas a través de correo electrónico. Tras una criba, se ha llamado por teléfono a la mitad para hablar con sus gestores directamente. Contactos en los que se ha buscado vender Zamora como un destino de inversión empresarial, invitando a las más interesadas a participar en este foro.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, ha sido el encargado de capitanear el acto enumerando las bondades de optar por Zamora. Entre ellas, la situación estratégica de la provincia en el mapa de comunicaciones del centro y noroeste de España, "un factor clave para la logística y la implantación de nuevas actividades empresariales", expuso Faúndez.

El dirigente destacó también la calidad de vida que ofrece vivir en Zamora junto a su potencial y la existencia de talento formado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca, con sede en Zamora, que genera especialistas cualificados para las empresas tecnológicas e industriales.

La puesta en marcha del Plan Socioeconómico de La Raya es otras de las razones que arguyó para impulsar proyectos empresariales de Zamora. Plan que, entre otras medidas, "contempla durante los próximos seis años ayudas específicas para la implantación de empresas en la zona fronteriza entre Zamora y Portugal, un eje prioritario para el desarrollo económico transfronterizo", relató.

Asimismo, el presidente de la institución provincial se comprometió a tender la mano a todas las empresas interesadas en invertir en la provincia, acompañándolas "en todo lo que sea necesario" para facilitar su implantación ofreciéndoles atención directa y personalizada.

El presidente remarcó también la importancia de la colaboración con la Junta de Castilla y León, que está permitiendo poner a disposición de los empresarios nuevas oportunidades de suelo industrial en toda la provincia. En este sentido, apuntó a los grandes avances en el Polígono Puerta del Noroeste de Benavente y el impulso al Polígono de San Cristóbal de Entreviñas, "ambos con participación directa de la Diputación, y la firme apuesta de la Junta por el Polígono Zamora Norte en Monfarracinos, que se consolida como una de las grandes áreas logísticas emergentes del oeste peninsular".

Asimismo, Faúndez anunció que la Diputación ha desbloqueado los polígonos transfronterizos de Trabazos y Alcañices, claves para el desarrollo económico de La Raya, así como el de Bermillo de Sayago. La institución provincial trabaja además para que Villalpando pueda ofrecer suelo industrial en un futuro próximo.

Encuentro en el que las empresas participantes mostraron su interés por tener nuevos contactos e ir avanzando en esta posibilidad. No obstante, desde la CEOE-Cepyme aseguran que se mantendrá el contacto al igual que con otras compañías que no pudieron estar de forma presencial, pero han mostrado su disposición por el proyecto.

Actitud proactiva también de cara "al acompañamiento y al apoyo en todo el proceso de aquellas empresas que decidan finalmente invertir en Zamora", declaró el presidente de la patronal, José María Esbec.

Exitoso encuentro que anima a seguir en esta línea de trabajo de "vender Zamora como un lugar de inversión empresarial porque todas las instituciones que promovemos Zamora Destino Vital creemos que tenemos un producto que se puede vender perfectamente en base a esas factores de valor que no hay en otros lugares como la calidad de vida, la dotación de servicios sociales relevante, el sistema educativo importante, la disposición de suelo industrial y la localización estratégica", apreció Esbec.