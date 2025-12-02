Un recorrido por distintos belenes en el Museo Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León emplazado en la capital de Zamora, acoge hasta el día 11 de enero distintas instalaciones navideñas realizadas por la Asociación Cultural El Portal de San Vicente.

"Al hilo de la Navidad", es la primera propuesta que se puede visitar en el espacio de recepción de Corral Pintado. Un Belén realizado íntegramente en ganchillo al que se unen nuevos personajes en una original construcción en forma de pirámide de Adviento.

Una representación muy extendida en la Europa central, donde la disposición de los personajes se coloca en vertical y a diferentes alturas. Además, el movimiento en rotación de todo el montaje le confiere un atractivo singular que será el deleite de niños y mayores.

La otra exposición, bajo el nombre "Los Belenes del portal", reúne cinco representaciones belenistas realizadas por diferentes autores zamoranos lo que imprime a la instalación de una mezcla de estilos y formas diferentes de interpretar el Belén. Muestra que se encuentra en la sala de exposición permanente del centro cultural.

Exposiciones con las que la Asociación Cultural El Portal de San Vicente trata de "dar a conocer artistas y estilos muy distintos existentes en la provincia de Zamora, presentando una visión diferente del belenismo".

El horario de apertura al público es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos únicamente por las mañanas. Los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, el museo está cerrado.