El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Ver galería >
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca
El Ramos Carrión se traslada hasta el Siglo de Oro a través de trajes de la época
José Luis Fernández
Las tablas del teatro zamorano acogerán este fin de semana 'La vida es un sueño', de Calderón de la Barca