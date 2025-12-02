Nuevo jardín a cuatro metros de altura, sobre las cabezas de los viandantes, en pleno centro de Zamora

La plaza de la Marina contará con un jardín situado a cuatro metros de altura, por encima de las cabezas de los viandantes.

Se habilita en una de las pérgolas de la Marina situada junto a la avenida Príncipe de Asturias, donde en los últimos días se ha colocado una tela asfáltica y por encima de ella se ha esparcido el sustrato vegetal de ese peculiar jardín en altura que se acomete en el marco del proyecto Renaturaliza.

La actuación, incluida en los proyectos que el Ayuntamiento de Zamora lleva a cabo con fondos europeos de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incluye también un riego por goteo programado que evita tener que acceder a lo alto de la pérgola para efectuar las labores periódicas de riego, según han informado fuentes municipales.

Esta marquesina con techo verde se acomete de forma paralela a los jardines verticales que también se van a habilitar en la plaza de Fernández Duro y a las jardineras que se han acondicionado en la última semana en otras céntricas plazas de la ciudad como la de la Constitución, la de Castilla y León o la Plaza Mayor.

Del mismo modo, en el parque de San Martín también se ha instalado un techo verde en el edificio municipal que se acondicionará como vivero municipal de empresas.