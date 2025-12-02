Los menores de 14 años podrán viajar a Madrid en trenes Avlo por 5 euros

Desde este martes los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes Avlo de Renfe por un precio fijo reducido de 5 euros en tarifa Básica (máximo dos billetes de niño por cada viajero adulto). Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago).

Estas condiciones afectan a tres trenes diarios por sentido entre Zamora y Madrid que se cubren con servicio Avlo, la marca de bajo coste de Renfe.

Así entre Zamora y Madrid el servicio Avlo lo cubren los trenes de las:

7.41, que llega a Madrid a las 8.49

12.56 (pasa por Sanabria a las 12.27) y llega a Madrid a las 14.08 horas.

18.33 (también con parada en Sanabria a las 18.04), que llegan a Madrid a las 19.51 horas.

Entre Madrid y Zamora los servicios Avlo que ofrecen billetes de cinco euros a los menores de 14 años y niños que no ocupan asiento gratis son:

El que sale de la capital de España a las 8.25 (llega a Zamora a las 9.40 y a Sanabria a las 10.10).

El de las 18.06 (llega a Zamora a las 19.16 y a Sanabria a las 19.45)

El de las 20.23, que llega a las 21.26 y no para en Sanabria.

Mejora de condiciones

Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños, ofreciendo billetes de alta velocidad para trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo.

Asimismo, los viajeros pueden personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así la máxima flexibilidad. Los miembros del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino pueden acceder también a las Salas Club en las estaciones.