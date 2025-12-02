Los médicos de Zamora empalman huelga de una semana con el puente de la Constitución

El Sindicato Médico CESM ha convocado una huelga de doctores para los días 9 al 12 de diciembre, fechas que multiplicarán su efecto sobre los pacientes, ya que llegan justo después del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada y antes del siguiente fin de semana.

Es decir, desde el sábado 6 hasta el domingo 14 se suceden los días festivos y de huelga, lo que en función del seguimiento de los paros, puede tener un gran efecto sobre todo en aquellas consultas o procesos que no sean urgentes o supongan un empeoramiento de la salud del paciente.

Los motivos del paro, convocado a nivel nacional son los desacuerdos de los médicos con el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, ya que reclaman poder negociar sus condiciones específicas de trabajo, que son diferentes al resto de profesionales por su mayor formación y responsabilidad y el sistema de guardias de 24 horas, entre otros aspectos.

Servicios mínimos

Para garantizar la asistencia básica, la Consejería de Sanidad ha establecido unos servicios mínimos equivalentes a lo que sería una jornada de festivo en Atención Primaria, y en los hospitales se cubrirá el 100% de la asistencia en los supuestos de atención urgente o en la que una demora puede empeorar la situación del paciente.

En UCI, Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, quirófanos en supuestos de pacientes que requieran cirugía invasiva, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria, servicios en los que se presta una asistencia vital, es necesario el 100% de la asistencia para garantizar la actividad programada. También se atenderán urgencias y a pacientes desplazados desde otras localidades.

En el hospital (Complejo Asistencial) estarán de mínimos 63 médicos por la mañana, 22 por la tarde más seis de guardia localizada y 18 por la noche más seis de guardia localizada. En urgencias habrá seis médicos por la mañana y la tarde y cinco por la noche.

Servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad en el Complejo Asisencial de Zamora / Consejería de Sanidad

Los mínimos en Atención Primaria serán de un médico por turno (mañana, tarde y noche) en todos los centros de salud rurales. En cada centro de salud de Zamora capital son dos médicos de mañana y uno de tarde, con tres de tarde en urgencias de Santa Elena y dos de noche.

En Benavente son dos médicos de mañana en ambos centros de salud y dos en el punto de atención continuada por la tarde y la noche. Y en Toro son dos médicos de mínimos por turno (mañana, tarde y noche).