Así lucirá el exterior del Colegio Universitario de Zamora tras su próxima reforma

Nuevas obras previstas en el Colegio Universitario de Zamora. El centro encarará el año 2026 con una segunda fase para reformar el edificio de manera integral. Así lo anunció el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, durante el acto de recepción de la primera fase de las obras en el que estuvo acompañado por el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González. El objetivo es convertir el Colegio Universitario en un "edificio de referencia y moderno para prestar los mejores servicios a la ciudadanía", expuso el dirigente.

Para ello, se contemplan nuevas actuaciones entre las que se incluye la remodelación del espacio exterior abriendo una zona ajardinada, de forma que no pueda acceder ningún vehículo. Además, se realizarán obras en el vestíbulo principal modificando la rampa de acceso y la sala de conferencias que se transformará en un espacio polivalente. La reforma incluye también la modernización de los baños de la tercera planta, la sustitución del suelo y la renovación de rodapiés, puertas y mamparas. En total, los trabajos previstos supondrán un coste estimado de medio millón de euros.

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el director de Administración Local, Emilio Arroita, recibirán la primera fase de las obras de reforma del Colegio Universitario / José Luis Fernández / LZA

Próximos trabajos que complementan a los ya realizados y que han consistido en una racionalización del espacio para que sea de mayor utilidad principalmente para las personas que hacen uso del edificio: alumnos y profesores del Consorcio Centro de Idiomas, la Escuela de Relaciones Laborales y la UNED. Las obras han incluido la rehabilitación de la cubierta, la reforma de todos los aseos (excepto los de la tercera planta), la mejora de la accesibilidad, la conversión de la antigua cafetería en nuevas aulas, la sustitución del gotelé por pintura plástica lisa, la insonorización de las aulas de la primera planta y el paraninfo y el cambio de la iluminación junto a la envolvente térmica del edificio sustituyendo prácticamente todas las ventanas. "Renovación del edificio para que sea más sostenible y eficiente", apreció el dirigente.

Respecto al paraninfo, tras la instalación del pavimento y falso techo, únicamente falta el montaje de las nuevas butacas, que supondrán un cambio en la redistribución del aforo con asientos reservados para personas con movilidad reducida para garantizar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad y evacuación. Espacio que la Diputación quiere usar como alternativa al Teatro Ramos Carrión para la celebración de actos que no requieran de tanta capacidad. La previsión, tal y como apuntó el presidente, es que pueda volver a abrir sus puertas al público a finales de enero del año 2026.

Obras de una primera fase de remodelación del centro que han supuesto una inversión total de 760.000 euros, de los cuales 517.000 euros han sido aportados por la Junta de Castilla y León y 243.000 euros por la Diputación. "Gracias a esta inversión se ha podido acometer la remodelación de las instalaciones, su acondicionamiento general y la mejora de su eficiencia energética", subrayó el consejero de la Presidencia.

Relevancia del centro

El Colegio Universitario acoge actualmente a 1.500 alumnos del Centro de Idiomas y 150 de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, además de los más de 2.600 alumnos matriculados en el Centro de la UNED.

El edificio cuenta con una larga trayectoria histórica puesto que antes de convertirse en centro universitario en 1985, albergó el Convento de las Trinitarias, después fue sede del Gobierno Militar, Cuartel de Carabineros y Cuartel de la Guardia Civil, convirtiéndose en un espacio emblemático para la ciudad de Zamora.