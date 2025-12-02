Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje al artista zamorano Antonio Pedrero

El Foro de Amigos de Herminio Ramos reconoció la trayectoria del pintor

Reconocimiento a Antonio Pedrero

Reconocimiento a Antonio Pedrero / Cedida

Carlos Gil Andrés

El Foro de Amigos de Herminio Ramos rindió un emotivo homenaje al artista zamorano Antonio Pedrero. El secretario del Foro, José Antonio Lucas, repasó su trayectoria, desde sus inicios junto a Bedate y Castilviejo hasta sus exposiciones nacionales e internacionales, sus premios y su formación en Italia.

Foto de familia de los participantes en el homenaje.

Foto de familia de los participantes en el homenaje. / Cedida

Destacó obras como el mural de la Golondrina, su vínculo con los paisajes de Zamora y su faceta como escultor. Lucas reclamó además un museo para la obra de los artistas de la conocida como Escuela de San Ildefonso y reactivar la propuesta municipal —paralizada desde 2021— para nombrar a Pedrero Hijo Predilecto de Zamora.

Visiblemente emocionado, el artista agradeció el reconocimiento y recordó sus comienzos en Bellas Artes a los 14 años. El acto concluyó con un brindis por Pedrero, Herminio Ramos y el talento artístico zamorano.

