El Foro de Amigos de Herminio Ramos rindió un emotivo homenaje al artista zamorano Antonio Pedrero. El secretario del Foro, José Antonio Lucas, repasó su trayectoria, desde sus inicios junto a Bedate y Castilviejo hasta sus exposiciones nacionales e internacionales, sus premios y su formación en Italia.

Foto de familia de los participantes en el homenaje. / Cedida

Destacó obras como el mural de la Golondrina, su vínculo con los paisajes de Zamora y su faceta como escultor. Lucas reclamó además un museo para la obra de los artistas de la conocida como Escuela de San Ildefonso y reactivar la propuesta municipal —paralizada desde 2021— para nombrar a Pedrero Hijo Predilecto de Zamora.

Visiblemente emocionado, el artista agradeció el reconocimiento y recordó sus comienzos en Bellas Artes a los 14 años. El acto concluyó con un brindis por Pedrero, Herminio Ramos y el talento artístico zamorano.