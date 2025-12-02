Homenaje al artista zamorano Antonio Pedrero
El Foro de Amigos de Herminio Ramos reconoció la trayectoria del pintor
El Foro de Amigos de Herminio Ramos rindió un emotivo homenaje al artista zamorano Antonio Pedrero. El secretario del Foro, José Antonio Lucas, repasó su trayectoria, desde sus inicios junto a Bedate y Castilviejo hasta sus exposiciones nacionales e internacionales, sus premios y su formación en Italia.
Destacó obras como el mural de la Golondrina, su vínculo con los paisajes de Zamora y su faceta como escultor. Lucas reclamó además un museo para la obra de los artistas de la conocida como Escuela de San Ildefonso y reactivar la propuesta municipal —paralizada desde 2021— para nombrar a Pedrero Hijo Predilecto de Zamora.
Visiblemente emocionado, el artista agradeció el reconocimiento y recordó sus comienzos en Bellas Artes a los 14 años. El acto concluyó con un brindis por Pedrero, Herminio Ramos y el talento artístico zamorano.
