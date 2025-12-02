El Belén de la Encarnación rinde tributo al arte, la técnica y la tradición

La iglesia de La Encarnación acoge hasta el próximo 6 de enero el Belén monumental de la Diputación de Zamora. Montaje elaborado por la Agrupación Belenista La Morana que ha requerido de un intenso trabo que se ha prolongado durante unas dos semanas contando con la participación de sesenta personas.

Bajo el nombre de "El Belén. Arte, técnica y tradición", la exposición rinde homenaje a la tradición resaltando estos tres aspectos. Instalación que este año espera superar las 40.000 visitas que tuvo la del pasado año, impulsada también por la coincidencia con las Edades del Hombre. Un Belén que, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, calificó de "referente" durante su inauguración. "Representación que hace 26 años se cedió su responsabilidad a la Asociación Belenista La Morana cumpliendo con creces y, además, pegando un salto de calidad", apuntó.

Montaje navideño que forma parte de la historia de la institución provincial y que este año podrá ser conocido por un mayor número de personas de toda España, puesto que su imagen ha sido escogida por la Federación Española de Municipios y Provincias para ilustrar su postal de Navidad. "Es una felicitación que llega a todos los ayuntamientos de España, a las diputaciones, a los cabildos, a los consejos... es una magnífica noticia", pronunció Faúndez.

La Diputación de Zamora inaugura su tradicional Belén: "En Zamora, la tradición y la cultura del Belén siguen vivas". /

Tradición belenista que guía el montaje y que enfatizó el responsable de la Agrupación Belenista La Morana, Francisco Iglesias. "Entre este rico crisol que tenemos en España de tradiciones, de ritos, de manifestaciones de lo popular, el belenismo es una de las que más han destacado siempre y que vienen a significar la esencia de la tradición navideña", enunció. En este sentido, recordó que la tradición del Belén fue declarada en el 2022 manifestación representativa del Patrimonio Inmaterial de España y que en marzo del próximo año se presentará ante la Unesco la candidatura conjunta de España y de Italia para que el Belén sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

Respecto al montaje actual en La Encarnación, Iglesias relató que se trata de un Belén que piensan y preparan durante todo el año desde su taller. "Para nosotros es una responsabilidad porque, aparte de las miles y miles de personas que lo van a ver, son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros paisanos los que van a disfrutar de esa manifestación plástica del nacimiento de Cristo a través del trabajo que hacemos con nuestras manos", declaró.

Vista general de la exposición. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Un Belén que casi supera los cien metros cuadrados, estilo hebreo, en el cual se invita al visitante "a viajar en el tiempo recreando el ambiente, el momento, el paisaje, el callejear de los primeros pasos de Jesús en Belén", explicó el presidente de La Morana. Todo ello a través de las más de doscientas figuras de José Luis Mayo Lebrija al son de las composiciones de Loreena McKennitt en perfecta "simbiosis con la propia escenografía y la magnífica iluminación", precisó.

Muestra que, tras ser bendecida por el obispo de la Diócesis de Zamora, Fernando Valera, se abrió a público que podrá acceder a la misma por las mañanas, de 12.00 a 14.00 horas y, por las tardes, de 18.00 a 21.00 horas. A excepción de las mañanas del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero que permanecerá cerrada.