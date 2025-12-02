Empresas zamoranas innovadoras que triunfan en el exterior, galardonadas en los Premios Pyme del Año 2025

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora ha entregado este martes el Premio Pyme Zamorana del año 2025 y los accésits en distintas categorías a empresas zamoranas que destacan por aspectos como su trayectoria, la innovación, la internacionalización, la formación o la sostenibilidad.

Las cinco empresas zamoranas reconocidas, que han demostrado innovación y saber adaptarse al mercado y a los tiempos, se caracterizan porque han triunfado en España y el exterior y han creado empleo y actividad económica en la provincia.

Al premio, patrocinado por el Banco Santander y en el que colabora LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y la Cámara de España, han concurrido 26 candidaturas. Tecopy, como ganador de Zamora, opta la premio nacional Pyme del Año, mientras que las otras empresas galardonadas con accésits también concurren a ese mismo reconocimiento a nivel estatal.

El presidente del Grupo Tecopy, José Ramón Jiménez, recoge el Premio Pyme del Año de Zamora 2025. / José Luis Fernández

Tecopysa es una empresa zamorana que el pasado año cumplió cuatro décadas desde su fundación y que está especializada en el diseño y el desarrollo de soluciones integrales de ingeniería civil, consultoría y tecnología aplicadas a infraestructuras, energía y medio ambiente, "contribuyendo al progreso sostenible de las sociedades donde operan". Con 280 trabajadores y delegaciones en Zamora, Valladolid, Madrid, Cáceres, La Rioja y Valencia, ha competido con éxito en el mercado nacional, europeo e internacional y ha basado "en la profesionalidad, la capacitación técnica y, sobre todo, la innovación" su modelo de negocio "para dar las mejores respuestas a nuestros clientes", ha declarado el presidente del grupo Tecopy, José Ramón Jiménez.

José Antonio Folgado, gerente de Honza, recoge el Accésit a la Internacionalización. / José Luis Fernández

El Accésit de Internacionalización, se ha otorgado a la empresa Honza Natural Foods, una sociedad limitada que comenzó en 1997 su actividad como aventura familiar en la recolección de setas y actualmente es uno de los líderes del mercado español y está presente en más de una docena de países. Su gerente y propietario, José Antonio Folgado, ha admitido que en su negocio, "con un nicho de mercado tan pequeño, estás obligado a expandir tu radio de acción fuera de las fronteras, o de lo contrario no puedes desarrollarte como empresa". El uso de tecnologías avanzadas para el procesamiento y envasado de setas o el sistema de congelación optimizado para mantener la textura y el sabor originales son algunas de las claves de su éxito.

Jordi Mesa e Iván J. Gómez recogen el Accésit de Digitalización e Innovación entregado a Gamez Studio. / José Luis Fernández

El Accésit de Digitalización e Innovación ha recaído en la joven empresa Gamez Studio, especializada en el diseño de videojuegos de entretenimiento y productos educativos y tecnológicos a través del gamming para los que utiliza herramientas como la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Uno de sus responsables, Iván J. Gómez, ha subrayado el potencial de la industria del videojuego, en el que están presentes tanto en el mercado europeo, como en el norteamericano y el asiático, mientras que su compañero Jordi Mesa ha destacado que desde un lugar pequeño como Zamora "se puede llegar muy lejos", ya que el estudio zamorano ya es conocido en el sector en países asiáticos como China, Japón o Tailandia.

Marisa Matilla recoge para Valmma Soluciones en Accésit de Formación y Empleo. / José Luis Fernández

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Valmma Soluciones, una empresa zamorana dedicada al diseño, fabricación y equipamiento para todo tipo de espacios, aportando soluciones personalizadas e integrales, adaptadas a cada cliente. De los trece trabajadores con los que inició su actividad a finales de 2019, poco antes de la pandemia, ha pasado a una treintena actualmente, y su volumen de negocio de 700.000 a 13 millones de euros. "A nivel nacional se nos conoce más que en Zamora", ha constatado Marisa Matilla tras recoger el accésit. En pocos años Valmma se ha posicionado como un referente en su sector en España y se ha expandido a Portugal y Francia.

David Salvador y Susana Gato recogen en nombre de Europarques Hispano Lusos el Accésit de Sostenibilidad. / José Luis Fernández

El Accésit de Pyme Sostenible ha sido para Europarques Hispano Lusos, un proyecto transfronterizo con 31 años de historia que ha recibido 2,2 millones de visitantes y ha generado un impacto en la economía local de 98,6 millones de euros. Al frente de esta empresa zamorana que organiza los cruceros en barco por el Duero fronterizo están David Salvador como gerente y Susana Gato Bonnail como directora. Ella ha resaltado que se trata de una empresa familiar "100% zamorana" que pone en valor que "la conservación de la naturaleza tiene un valor económico muy importante". El suyo es además un proyecto transfronterizo que pone de relieve la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales de la provincia.

Entrega de los Premios Pyme del Año 2025 de la Cámara de Comercio de Zamora y el Banco Santander. / José Luis Fernández / LZA

El presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, ha destacado que estos premios suponen un apoyo al emprendimiento y el desarrollo económico de Zamora y son "un reconocimiento público y una oportunidad de poner en valor el esfuerzo diario, la constancia, la creatividad y la responsabilidad de nuestras empresas", así como su contribución al empleo y al bienestar de la provincia.

Por su parte, el director comercial del Banco Santander en Castilla y León, Jesús Martín, encargado de cerrar el acto de entrega de premios, ha apuntado a que los galardones son "un reconocimiento y un premio a vuestro trabajo bien hecho y, sobre todo, que sea el punto de partida para lo que está por venir", ya que "juntos construiremos un futuro más competitivo, más justo y más sostenible para todos".