Leticia Galende | Marina García

La Diputación de Zamora inaugura su tradicional Belén: "En esta ciudad, la tradición y la cultura del Belenismo siguen vivas"

La Diputación Provincial de Zamora vuelve a apostar por la tradición y el arte belenista con su ya clásico Belén, instalado un año más en la iglesia de La Encarnación, en plena Plaza de Viriato. La muestra, organizada en colaboración con la Agrupación Belenista "La Morana", se ha convertido en una de las paradas obligadas de la Navidad zamorana.