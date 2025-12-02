Día Internacional
El Día Mundial contra el SIDA recuerda la lucha contra el estigma y la discriminación en Zamora
Una exposición en el Etnográfico repasa las campañas sobre VIH de las últimas décadas
"Superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA" es el lema del día internacional de esta enfermedad, que se celebra cada 1 de diciembre.
A pesar de que la lucha contra el SIDA lleva más de cuarenta años —cuando que se diagnosticó el primer caso—, desde el Comité Ciudadano Antisida de Zamora, su presidenta, Silvia Alonso, asegura que "se sigue luchando contra el estigma y la discriminación, reivindicando, además, una mejora en la calidad de vida de las personas con VIH, un envejecimiento de calidad, acceso pleno a los derechos sociales y la eliminación de las barreras marcadas".
Este año, la Organización Mundial de la Lucha contra el SIDA ha puesto el foco en la importancia de las asociaciones que trabajan en este terreno.
Desde programas de intervención integral hasta diagnóstico precoz
En Zamora, se desarrollan diferentes programas de intervención integral, información general, charlas en institutos sobre educación para la salud y programas de diagnóstico precoz "confidencial y anónimo".
Con motivo del día mundial, el Museo Etnográfico de Castilla y León acogió la lectura del manifiesto de este año y allí también podrá verse una exposición con carteles de las campañas más significativas que se han desarrollado durante las últimas décadas, además de la proyección de dos cortometrajes sobre el tema, titulados "Piruletas" y "Volcánica".
