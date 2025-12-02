Capitonis Durii celebra sus 20 años con una gala en el Teatro Ramos Carrión

La cantante gaditana María Parrado, ganadora de la primera edición de La Voz Kids y el mago Antonio, ganador de Got Talent, serán las estrellas invitadas de la gala con la que Capitonis Durii quiere celebrar sus veinte años de existencia.

Un evento muy especial al que podrán asistir más de 500 personas el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

"Es una gala más protocolaria que otras porque queremos agradecer a todas las instituciones, empresas, comercios locales y colectivos que colaboran con nosotros", ha expresado el presidente de Capitonis Durii, Luis Fernando García Martín, en la presentación de la cita a la que invitan a todos los zamoranos a sumarse, puesto que las entradas son con invitación que puede recogerse desde hoy en las taquillas del Ramos Carrión.

PRESENTACIÓN GALA XX ANIVERSARIO CAPITONIS DURII / Victor Garrido / LZA

La gala contará también con las actuaciones de los alumnos de la Escuela de Baile Escena y, por supuesto, los míticos gigantes y cabezudos. "Va a ser un auténtico éxito de afluencia porque es una asociación muy querida que cumple 20 años llevando la sonrisa y la ilusión a los más pequeños de la casa, pero también generando un punto de encuentro en esa sede social que tienen para las familias y para todo tipo de personas que quieren participar en mantener vivas nuestras tradiciones", ha añadido López de la Parte.

Un año muy especial para la asociación cultural en el que han recibido el premio al Patrimonio Cultural de manos de la Diputación de Zamora como reconocimiento a su esfuerzo por llevar la historia de Zamora más allá de los límites de la provincia. "Trabajo incondicional llevando nuestras tradiciones, nuestros gigantes y nuestros cabezudos por toda la provincia y el territorio nacional" que el vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha vuelto a agradecer hoy a toda la junta directiva y a los voluntarios de Capitonis Durii.

La entidad está conformada por unos 200 socios, aunque sus puertas están abiertas a todas las personas que deseen unirse. "Somos una asociación inclusiva, cualquier persona es bien recibida aquí porque todo el mundo tiene su espacio, se le da su protagonismo exacto y yo creo que es realmente el éxito de esta asociación", pronunció García.