El "backstage" de los conciertos al descubierto en Zamora... todo lo que hay tras el telón

Caminar entre bastidores y conocer por dentro el mundo de la industria musical está este martes y este miércoles al alcance de los zamoranos en Ifeza.

Detrás de un concierto, más allá de lo que se ve, hay un trabajo que abarca todo un sector que va desde los montadores, hasta los equipos, la logística y seguridad o los representantes .

Distintos actores que se dan cita en Zamora en la quinta edición de la Feria Hispano Lusa de Industria Musical (FHLIM), un evento de carácter profesional que está igualmente abierto al público, con acceso libre y gratuito.

Una de las charlas programadas en la Fhlim. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

No solo eso, la FHLIM se muestra además a la ciudad con un extenso programa de conciertos que se prolonga desde el pasado fin de semana hasta el próximo domingo, con una decena de actuaciones gratuitas en distintos espacios de Zamora.

A ellas se suman las presentaciones de cantantes emergentes programadas en Ifeza. Eduardo Beça, Malafé y Los Mejías se suben este miércoles (a las 13.15, 17.45 y 19.15 horas, respectivamente) al escenario de Ifeza, donde también se ha programado una exhibición de efectos visuales para conciertos como fin de feria.

La FHLIM descubre a grupos emergentes, la oferta de bandas tributo o un decálogo de buenas prácticas

La oferta musical se traslada el jueves al Berlín Rock&Beer con una clase magistral de Alberto Marín, mientras que el fin de semana las actuaciones se llevan al teatro del Seminario y el Ávalon Café.

Por el momento, pasearse por el recinto acristalado de Ifeza permite resucitar a Raffaella Carrá, Michael Jackson, Elvis Presley, Freddie Mercury o John Lennon.

De Mecano a Queen

Son algunos de los ídolos que ofrece a través de conciertos tributo la empresa pionera en España de las actuaciones que recrean a las grandes bandas, entre las que también hay hueco para Mecano, Miguel Bosé, Abba o los Rolling Stone.

El gerente de Mundo Tributo Producciones, Jorge G. Prada, detalla que llevan 23 años como productora especializada en este tipo de conciertos. No solo cuentan con buenos cantantes, sino que también reproducen fielmente a las bandas mito, con una docena de propuestas en cartera, entre ellas la de Queen la más demandada. "Nosotros no hacemos versiones, hacemos espectáculos que emulan la realidad que hicieron ellos en escena, Freddie Mercury sale con la chaqueta amarilla y el traje blanco con el rayo, todo eso lo reproducimos y al mismo tiempo los instrumentos, por ejemplo la guitarra de Brian May, hemos invertido cuatro mil euros en hacerla", apunta.

Pantallas gigantes que se exponen en la feria. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

No lejos de su expositor, se puede dialogar con la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo y con la de salas de conciertos en directo, entre ellas La Cueva del Jazz como la más antigua de Castilla y León con sus 42 años de trayectoria. Ambas asociaciones, junto con la de promotores musicales, han elaborado un decálogo de buenas prácticas para la realización de eventos en salas de conciertos que se presenta este miércoles en Ifeza.

Equipos de imagen y sonido, pantallas gigantes, empresas de efectos lumínicos o de control de acceso son otros de los expositores de la FHLIM.

La feria cuenta igualmente con expositores de eventos musicales como el Transgress Fest, para el que Carlos Barrios (Mujerzuela) promete para 2026 una octava edición con todo el glamour, la transgresión y la visibilidad drag de anteriores ediciones. Como aperitivo del Transgress, este viernes actúa en el Ávalon a las 21.00 horas, en el marco del FHLIM, Capitán Entresijos acompañado de Garganta profunda. Que no pare la fiesta.