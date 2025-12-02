Un 12% más hasta 2028 y cuatro gratificaciones al año, esto es lo que cobrarán en 2025 los trabajadores del Ciclo del Agua de Zamora

El convenio provincial del Ciclo Integral del Agua, que afecta a unos 175 trabajadores de la provincia, se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, por lo que ya es oficial su entrada en vigor.

El acuerdo fija una subida salarial total del 12% hasta el año 2028, a razón de un 3% anual, incluido este 2025, incremento que podría subirse un 1% más de máximo cada anualidad en el caso de que el IPC fuera mayor de ese 3%, según el acuerdo alcanzado entre los representantes empresariales y de los trabajadores.

Las nuevas tablas salariales para este año, a falta del posible ajuste por el IPC, fijan un salario base para el grupo profesional que menos cobra de 1.139,04 euros brutos anuales, a los que se suman 36,83 euros mensuales del plus de convenio y 170,88 de la participación de beneficios.

También se incluyen cuatro gratificaciones extraordinarias de 1.175,87 euros, por lo que el salario base bruto anual de este año ascenderá a 20.865,24.

Los del grupo dos cobrarán entre 21.394,40 y 22.669,96 euros y los del tres hasta 23.998,123 euros, según las tablas salariales publicadas en el BOP, que establecen un suelo anual de 34.760,96 euros para el grupo seis, la categoría más alta.