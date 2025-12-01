Zamora pide mantener el sello de "Ciudad Amiga de la Infancia" y esta es la respuesta de Unicef

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido una resolución favorable a la renovación del sello "Ciudad Amiga de la Infancia", en una respuesta en la que Unicef ha agradecido al municipio el trabajo realizado y el compromiso mostrado a lo largo de los años para cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Se trata de la segunda vez que la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia resuelve el alcance de este sello significativo con un periodo de vigencia de cuatro años (2025-2029), en continuidad a su primera obtención en el año 2021.

El pasado lunes se comunicó la resolución y se envió la felicitación a las 117 entidades locales que han renovado el Reconocimiento Ciudad de Amiga de la Infancia (CAI) porque les tocaba hacerlo este año y a 18 nuevos municipios que comienzan a formar parte de la Red CAI a partir de ahora.

De esta forma, en España son ya 311 Ciudades Amigas de la Infancia y el 48,3% de niños y niñas del país residen en alguna de esas localidades comprometidas con los Derechos de la Infancia, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.

La Secretaría Permanente formada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) junto con el Ministerio de Juventud e Infancia, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia y Unicef España han agradecido el compromiso de estas entidades locales, ya que "ese reconocimiento tiene un impacto real en las vidas de los niños y niñas, puesto que en estas ciudades se implementan más políticas que tienen en cuenta a la infancia" según resalta Unicef.

En Castilla y León son ciudades amigas de la infancia siete ciudades y otras nueve localidades, junto a una Diputación Provincial, territorios que suman 193.000 niñas, niños y adolescentes, lo que supone el 55% de la población de la Comunidad de hasta 18 años.

Como Ciudad Amiga de la Infancia, Zamora implementó Plan Local de Infancia y Adolescencia entre 2021 y 2024 y un segundo que abarca de 2025 a 2029, como compromiso de preservar el enfoque de infancia y compartir la visión de la Red CAI con el objetivo de promover que el bienestar de la infancia y adolescencia, y la participación infantil y adolescente estén en el corazón de las políticas locales.