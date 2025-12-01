Vuelve la ilusión con la Gran Rifa Navideña de La Opinión-El Correo de Zamora

La Navidad llega un año más cargada de sorpresas a La Opinión–El Correo de Zamora con el regreso de su Gran Rifa Navideña, una de las tradiciones más esperadas por lectores y comercios de la provincia.

Más de 90 establecimientos zamoranos se han unido a esta iniciativa que vuelve a repartir ilusión y premios entre todos aquellos que participen en el periodo establecido, desde el 1 hasta el 21 de diciembre de 2025.

La mecánica es tan sencilla como emocionante: cada usuario registrado en la web del periódico puede escoger un número en la web de la Rifa (https://mas.laopiniondezamora.es/web/rifa/) . Si el número coincide con las dos últimas cifras del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, entrará en el sorteo final para hacerse con el regalo del comercio patrocinador de la casilla. Los premios, valorados en 100 euros, incluyen productos y servicios de todo tipo, desde gastronomía local hasta moda, tecnología, belleza, bienestar o experiencias.

Además, los establecimientos participantes también tienen premio. El comercio cuyo número coincida con las dos últimas cifras del Gordo será premiado con una campaña publicitaria en los soportes impreso y digital de La Opinión–El Correo de Zamora, valorada en 2.500 euros, tal y como recogen las bases oficiales de la promoción.

Los ganadores se darán a conocer el 22 de diciembre en la web y en los perfiles sociales del periódico. Toda la información detallada y las bases completas de participación pueden consultarse en la web de La Opinión.