Vuelve la Gran Rifa Navideña 2025 con más de 80 comercios y premios valorados en 100 euros

Una tradición que regresa cada diciembre

La Opinión–El Correo de Zamora vuelve a poner en marcha, un año más, su popular Gran Rifa Navideña, una iniciativa que combina espíritu festivo, apoyo al comercio local y premios para los lectores. La edición de 2025 arranca el lunes 1 de diciembre y permanecerá activa hasta el 21 de diciembre, día previo al Sorteo Extraordinario de Navidad.

¿Cómo participar en la Rifa Navideña 2025?

La participación es gratuita y muy sencilla. Solo es necesario estar registrado en la web del periódico y acceder a la página de la Rifa. Cada usuario puede seleccionar un número entre los disponibles; si coincide con las dos últimas cifras del primer premio del Sorteo de Navidad, entrará en un sorteo para ganar el premio del comercio asociado a esa casilla.

Todos los premios tienen un valor de 100 euros, aportados por los más de 80 establecimientos colaboradores: moda, regalos, alimentación, tecnología, decoración, hostelería y más.

Premios también para los comercios colaboradores

La Rifa Navideña no solo recompensa a los lectores: el comercio cuyo número resulte coincidente con las dos últimas cifras del Gordo recibirá una campaña publicitaria valorada en 2.500 euros en los soportes digital e impreso de La Opinión–El Correo de Zamora. Este premio incluye inserciones en papel e impresiones digitales, tal como establecen las bases oficiales de la promoción.

Publicación de ganadores

El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el 22 de diciembre en la portada de la web y en los perfiles oficiales de La Opinión en redes sociales. Para más información, la mecánica completa y las bases pueden consultarse en la web de la Rifa: mas.laopiniondezamora.es/web/rifa/