Vuelve el Belén Viviente este 2025

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de la campaña del Belén Viviente 2025. Una iniciativa que cada año reúne a numerosos voluntarios y que se ha consolidado como una de las representaciones navideñas más esperadas.

La Cofradía ha publicado hoy la convocatoria, que estará abierta a personas de todas las edades y sin necesidad de experiencia previa. Los plazos de inscripción son desde hoy, día 1 de diciembre hasta el próximo 23 de diciembre. Todos los interesados que deseen participar podrán ponerse en contacto con la Cofradía mediante mensaje directo o a través de sus canales oficiales.

Novedades de esta nueva edición

El lunes 29 de diciembre es el día elegido para la salida del Belén Viviente, que partirá desde la Plaza de la Marina a las 17:30 de la tarde. Como todos los años, recorrerá las principales calles de la ciudad y el centro histórico, pasando por la Plaza Mayor hasta finalizar su recorrido en la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir.

Como novedad de este año, todos los puestos que componen el Belén dispondrán de productos o figuras que se podrán adquirir a cambio de un donativo solidario, cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (AZAYCA).

El Belén Viviente 2025 promete convertirse nuevamente en un espacio de convivencia, tradición y emoción compartida en estas fechas tan señaladas.