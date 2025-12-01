La viral reacción de Guarido al ataque a la sede de Vox en Zamora: "Vandalismo"

La sede de Vox en Zamora, ubicada en la Calle del Riego, amaneció hoy pintada de rojo a causa de un acto vandálico que ha afectado a la entrada principal y la cristalera lateral. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Zamora actuaron en cuanto fue notificado el ataque, aunque pasado el mediodía todavía quedaban restos de pintura en la fachada del local.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha pronunciado enseguida al respecto aprovechando sus canales en redes sociales: "Tenemos que condenar cualquier acto violento contra las sedes de los partidos políticos", escribía en el titular del texto que ha compartido.

"Hoy ha sido la sede de Vox, mañana puede ser la de cualquiera. La nuestra sufrió también actos de este tipo hace algunas décadas. La violencia hay que condenarla siempre. Los partidos políticos gestionan la democracia. A unos nos gustan unos y a otros pues les gastan otros. El respeto al adversario es el principio de la representación política. A esto se llama vandalismo, y hay que condenarlo y perseguirlo", concluía la denuncia del alcalde.

La publicación ha alcanzado gran notoriedad en redes sociales. En Facebook ha acumulado más de 170 me gusta y un puñado de zamoranos han querido dejar su comentario alabando la posición de Guarido, aunque se encuentre en las antípodas del espectro político que representa la agrupación Vox.

"¡Bravo Paco! Tomen nota los demás políticos y avergüéncese. Se llama honradez. Los hooligans sobran", ha respondido el usuario de Facebook Luis Felipe Gómez Ferrero. "Creo que su gesto le honra. Los ciudadanos necesitamos politicos que discrepen, pero no crispen. Muchas gracias. Esto da esperanza", añadía Delfín Rodríguez. "Es lo lógico. La violencia no es propia de sociedades civilizadas", remataba Emilio Pastor Sánchez en la misma línea que otros usuarios.